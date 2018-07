Die zentrale Botschaft für die kommenden Haushaltsjahre hat Andreas Brand auf der letzten Seite seiner Power-Point-Präsentation dick unterstrichen: „Es gilt: Sparkurs halten!“ Etwas kleiner steht darunter: „Maß halten und Fehler im Aufschwung vermeiden. Es gibt keinen Grund, abzuheben.“ Die Bodenhaftung dürfte wohl keiner der Gemeinderäte verlieren – zu schwer wiegt schließlich noch die Schuldenlast der Stadt. Die Zahlen, die der vorläufige Jahresabschluss ausweist, nannte der Häfler Oberbürgermeister gestern im Finanzausschuss aber „unerwartet gut“ und ein „respektables Ergebnis“.

Eine der markantesten Zahlen im Haushalt ist die Gewerbesteuereinnahme. Den zu Beginn des Jahres eingeplanten 19,8 Millionen Euro standen am Ende des Jahres 44,4 Millionen Euro gegenüber. Davon jedoch – daran erinnert Brand bei jeder Gelegenheit – fließen aber nur rund ein Viertel in den Stadtsäckel.

Über der Kalkulation lag auch die Einkommensteuer, die mit 21,9 Millionen Euro um zwei Millionen besser ausgefallen sei als angenommen. Bei Gewerbe- und Einkommensteuer spiegele sich die konjunkturelle Entwicklung wider, betonte Brand und stellte eines klar: „Da können wir nichts dafür.“

In der Zuständigkeit der Verwaltung liegen dagegen die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb wie zum Beispiel Gebühren, Mieten oder Pachterlöse, die um rund 900 000 Euro gestiegen sind. Gedrückt wurden auch die Personalausgaben um rund 280 000 Euro auf 27,4 Millionen Euro. Dieses Niveau werde man aber im Nachtragshaushalt für 2011, an dem gerade gebastelt wird, nicht halten können, erklärte der OB. Deutlich unterschritten wurde auch der Schuldenstand, der für das Jahresende 2010 mit 67 Millionen Euro prognostiziert gewesen war. Anstatt neue Darlehen aufzunehmen konnte die Stadt sogar fünf Millionen Euro tilgen – und steht jetzt nur noch mit 48 Millionen Euro in der Kreide.