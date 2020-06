Abgabe von Abfällen auf den Entsorgungszentren nur mit Termin

Für die Anlieferung von Wertstoffen und sonstigen Abfällen auf den Entsorgungszentren in Friedrichshafen-Weiherberg und Tettnang-Sputenwinkel benötigen Privatpersonen bis auf Weiteres einen Anlieferungstermin. Ausnahme ist die Anlieferung von Gartenabfällen in Tettnang sowie Kleinmengen an Gartenabfällen in Friedrichshafen-Weiherberg. Die Terminvereinbarung ist unter www.abfallwirtschaftsamt.de sowie unter der neu eingerichteten Servicenummer 07541 / 20 432 00 (montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr) möglich. Nach Anmeldung wird eine schriftliche Terminbestätigung zugeschickt, die bei der Einfahrt zu zeigen ist.