Aus bislang unbekannter Ursache haben am Montag gegen 15 Uhr in der Flugplatzstraße in Friedrichshafen unter der Brücke bei der Rotach Plastikabfälle gebrannt. Wie die Polizei berichtet, sorgte unter anderem ein in Brand geratener Campingkocher mit Gaskartuschen für kleine Explosionen. Die Feuerwehr Friedrichshafen konnte das Feuer schnell löschen. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.