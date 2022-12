Abenteuer im Alltag für Friedrichshafener Langdistanzfahrer

Der Stoppomat und das Bergrennen am Höchsten sind zwar über Jahre hinweg das Herzstück gewesen, doch der Friedrichshafener Radsportverein Freundeskreis Uphill hat weit mehr zu bieten. Vor allem der Langdistanzwettbewerb und die regelmäßigen, gemeinsamen Ausfahrten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Kein Geräusch ist zu hören

Der Lichtkegel am Rad hellt nur diffus die Straße auf. Der Blick des Fahrers fokussiert sich auf die zehn bis 15 erleuchteten Meter vor dem Fahrrad. Sonst ist alles dunkel. Schwarz. Schemenhaft tauchen ab und zu noch Häuser und Bäume am Rand auf. Kein Geräusch ist zu hören, nur die Laufräder surren. Ansonsten – Stille. Nach der blauen Stunde nimmt die Zahl der Fahrzeuge auch rapide ab. Die kühle Nacht und der Fahrtwind legen sich wie einen Mantel über die Haut des Radfahrers. 2 Uhr. Einsamkeit. Nur der Fahrer und sein Rad. Andere Menschen schlafen längst um diese Uhrzeit. Von Müdigkeit aber spürt der Radfahrer nichts. Das Gegenteil ist der Fall. Hellwach. Total konzentriert. Ein besonderes Gefühl. Ein Erlebnis. Nachtfahrten mit dem Fahrrad sind immer eine einzigartige Erfahrung. „Es ist wie ein Mikroabenteuer, über Nacht einfach mal auszubrechen“, sagt Roland Hecht, der Vorsitzende des Freundeskreises Uphill. Vielleicht erhält der Friedrichshafener Radverein auch deshalb immer mehr Zuspruch bei seinen Langdistanzfahrten – weil immer mehr Menschen, immer mehr Radsportler, dieses kleine Abenteuer im Alltag suchen.

Der Freundeskreis Uphill gliedert sich in zwei Sparten, dem Breiten- und dem Lizenzsport. Seit 2011 gibt es den Verein, der sich wegen des damaligen Bergrennens „Lightweight Uphill“ am Höchsten gegründet hatte. Die Mitglieder, und damit in vorderster Linie Roland Hecht, kümmerten sich auch um den Stoppomat am Höchsten, der im vergangenen Jahr abgebaut wurde. „Das Holzhaus war teilweise verfault. Wir hätten viel Geld investieren müssen“, sagt Hecht.

Zweimal pro Woche ist der Radtreff

Auch so erforderte der Stoppomat großes ehrenamtliches Engagement. Irgendwann kamen die Mitglieder zu der Erkenntnis: 15 Jahre permanente Zeitfahrstrecke am Höchsten sind genug. Trotzdem wird es den Mitgliedern nicht langweilig, weil der Verein auch so viel zu bieten hat. Rund um den Höchsten spielt sich weiterhin einiges ab, sei es beim Triple-S, bei dem die Starter dreimal den wohl bekanntesten Berg am Bodensee bezwingen. Vor der Corona-Pandemie zählte der Freundeskreis Uphill bis zu 80 Teilnehmer bei diesem Wettbewerb. Und auch bei den regelmäßigen Radtreffs steht eine Fahrt auf den Höchsten immer wieder auf dem Programm.

Die Radtreffs finden zweimal wöchentlich statt. „Bis zu 25 Teilnehmer kamen in diesem Jahr gleichzeitig zu den vereinsoffenen Ausfahrten“, sagt Hecht. Über die Wintermonate hat sich zudem der Airport-Loop zu einer festen Einrichtung entwickelt. Seit acht Jahren fahren die rund 45 aktiven Vereinsmitglieder und nicht vereinsgebundene Interessierte jeden Dienstag ab 16.30 Uhr rund Eindreiviertelstunden um den Friedrichshafener Flughafen. „Die Runde ist etwa neun Kilometer lang. Wir kommen in der Regel auf sechs Runden“, sagt Hecht. Einzige Ausnahme: Dieses Angebot gilt nur bei eisfreien und trockenen Straßen.

Die Frage ist oft: Wer bietet mehr?

Und dann komplettieren den Breitensportbereich eben die Langdistanzfahrten, die sich seit sieben Jahren zu einem wahren Wettbewerb entwickelt haben. „Einer legt relativ zeitig im Jahr vor“, erzählt Hecht. Manchmal fahren die Mitglieder bereits Ende Mai kurzerhand zum Giro d’Italia nach Südtirol – mit dem Rad natürlich. Das ist dann der Startschuss. Anschließend geht es wie bei einer Auktion nach oben. 300 Kilometer, 320, 360, 400 usw. Wer bietet mehr? In diesem Jahr lag Jürgen Wiest vorne. Mit 452 Kilometern fuhr er nonstop vom Argental über den Arlberg bis an den Gardasee. Natürlich auch durch die Nacht. Rekordhalter ist übrigens Holger Schönegg. Er bewältigte im Jahr 2018 einmal 960 Kilometer am Stück.

Die Breitensportabteilung ist der Kern des Freundeskreises Uphill. Dazu gibt es noch eine 15-köpfige Lizenzsportgruppe. Die zweite Säule des Vereins. „Sie wollen ohne Druck Rennen fahren“, sagt Hecht. Das heißt aber nicht, dass die Sportler keinen Druck in den Beinen haben. Im Gegenteil. Aushängeschild Philip Schenk gewann in der abgelaufenen Saison ein Rennen beim Interstuhl-Cup in Geislingen und war auch beim Uphill-Rennen auf die Grabener Höhe siegreich. Am Ende lag er nur 15 Sekunden über dem Streckenrekord. Schenk selbst ist tief verwurzelt im Verein, ist bereits seit 2014 Mitglied. Auch bei den Langdistanzfahrten nimmt er ab und zu teil – selbst wenn Radrennfahrer meist so lange Fahrten meiden und sich eher auf kurze, knackige Einheiten konzentrieren. Rund 270 Kilometer hätte er bereits einmal zurückgelegt, sagt Hecht.

Manche Mitglieder suchen aber diesen Kick der langen Radfahrten häufiger. Auch dann, wenn andere Menschen schlafen. Durch die schier endlose Dunkelheit der Nacht. Bei der die Minuten sich wie Stunden anfühlen. Und dieses besondere Gefühl, wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen des neuen Tages die müden Muskeln aufwecken. Ein Erlebnis. Ein Mikroabenteuer. Genau deshalb findet der Freundeskreis Uphill immer mehr Anhänger solcher Langdistanzfahrten.