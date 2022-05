Abbau von Barrieren bei der Inanspruchnahme von Recht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit 1992 finden europaweit Demonstrationen, Fachveranstaltungen und andere Aktionen statt. In diesem Jahr fand am 5. Mai der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung schon zum 30. Mal statt. Ursprünglich und erstmalig wurde der Protesttag von der Interessenvertretung Selbstbestimmtes Leben e.V. (https://www.isl-ev.de) veranstaltet.

Der Protesttag richtet sich gegen die Diskriminierung und Benachteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen und setzt sich ein für die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in der Gesellschaft. Jedes Jahr steht der Tag unter einem anderen Schwerpunkt. In diesem Jahr lautet das Motto: „Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel. Selbstbestimmung und Teilhabe überall ermöglichen!“

Am 5. Mai fand zum Europäischen Protesttag für Menschen mit Behinderung im Bodenseekreis eine Veranstaltung in Form einer Videokonferenz zum Thema Recht haben und Recht bekommen statt. Insbesondere Menschen mit Behinderung haben erhebliche Barrieren zu überwinden, um ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft umzusetzen. Veranstaltet wurde die Diskussionsveranstaltung vom Verein Bürger für Bürger e.V., der EUTB Bodensee-Oberschwaben und dem Verein ZSL Bodenseeregion, die auch Mitglied in der Interessenvertretung selbstbestimmtes Leben sind und durch die Aktion Mensch gefördert wurde.

Die Durchsetzung der Rechte aus der UN Behindertenrechtskonvention und in deren Folge die Umsetzung des Bundesteilhabegesetz sind wichtige Voraussetzungen für eine inklusive Gesellschaft. Menschen mit Behinderung können häufig ihre Leitungsansprüche nur mit Hilfe der Gerichte umsetzen. An diesem Punkt fehlt es häufig an Wissen und Durchsetzungsvermögen. Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass eine Empowering stattfinden muss. Jessica Schröder vom ISL aus Berlin berichtet von einem Projekt, in dem den Betroffenen Wissen vermittelt wird, welche Rechte sie haben. So werden z.B. Podcast zu einzelnen Rechtsthemen angeboten und Online-Seminare durchgeführt. Gleichzeitig müssen die Betroffenen sozial gestärkt werden, um in der Auseinandersetzung mit Behörden selbstbewusst ihre Ansprüche durchzusetzen. Es gibt viel zu tun, die Anwesenden arbeiten weiter an diesem Thema.