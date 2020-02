Ab Samstag gibt’s Karten für die Seniorenfasnet

Oberbürgermeister Andreas Brand und der Verein zur Pflege des Volkstums laden am Sonntag, 16. Februar, zur Seniorenfasnet in den Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses ein. Eingeladen sind alle Senioren ab dem 70. Lebensjahr aus Friedrichshafen, den Stadtteilen und den Ortschaften.

Die interessierten Senioren erwartet laut Vorschau ein rund dreistündiges Programm. Zahlreiche Akteure zeigen auf der Bühne das Programm des Bürgerballs, der an zwei Tagen, am 14. und 15. Februar, im Graf-Zeppelin-Haus veranstaltet wird. Das Bühnenprogramm der Seniorenfasnet startet um 13.30 Uhr. Bereits ab 12.30 Uhr ist der Hugo-Eckener-Saal geöffnet.

Die kostenlosen Eintrittskarten können zu folgenden Zeiten abgeholt werden: Am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 12 Uhr in der Eingangshalle des Graf-Zeppelin-Hauses. Die Karten werden an mehreren Ausgabeschaltern verteilt. Außerdem gibt es am Montag, 10. Februar, ab 8 Uhr kostenlose Karten in den Ortsverwaltungen Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach sowie im Bürgeramt in Fischbach.