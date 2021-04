Ab Montag: Sportpark-Parkhaus wird gesperrt

Von Montag, 12. April, bis einschließlich Freitag, 16. April, ist das Parkhaus „Sportpark“, gegenüber der ZF-Arena, komplett gesperrt. Grund für die fünftägige Vollsperrung sind laut Stadtwerk am See Sanierungsarbeiten im Ein- und Ausfahrtbereich. Genauer: an der Zufahrtsrampe des Parkhauses. „Schon bei der Fertigstellung des Parkhauses ‚Sportpark‘ vor rund zwei Jahren wies die Rampe leider Materialfehler auf. Nachdem wir dies direkt beanstandeten, erhält die Rampe nach langwierigen Verhandlungen mit den betreffenden Firmen jetzt endlich einen neuen Bodenbelag“, erklärt Norbert Schültke, Bereichsleiter Mobilität beim Stadtwerk am See. Notwendig sei die Vollsperrung, weil der neue Bodenbelag in einer Fläche und am Stück aufgebracht werden muss – um erneute Baumängel zu vermeiden.