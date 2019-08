Ab Freitag geht es über die Eckenerstraße

Seit April wurde in, an und über der Eckenerstraße gearbeitet und gebaut, jetzt ist die neue Fuß- und Radwegebrücke fertig und verbindet ab Freitag, 16. August, die Metzstraße mit der Sedanstraße – ganz ohne Wartezeit an der Ampel, wie die Stadtverwaltung schreibt. Nachdem noch letzte Mängel behoben werden mussten, konnte das Stadtbauamt das Bauwerk jetzt abnehmen. In dieser Woche folgen noch Pflasterarbeiten in der Sedanstraße und je nach Witterung an den Übergängen der Brücke auch noch restliche Belagsarbeiten.

„Mit der neuen Hängebrücke ist nicht nur ein schöner und prägnanter Beitrag zur Baukultur in Friedrichshafen geschaffen worden, sondern auch eine völlig neue Wegeverbindung, die den Fußgänger- und Radverkehr zwischen Innenstadt, Metzquartier und Nordstadt deutlich vereinfacht und komfortabler macht“, sagt Bürgermeister Stefan Köhler.

Gestartet wurde das Projekt bereits 2016, als die ersten Entwurfsplanungen dem Gemeinderat vorgelegt wurden. Die ersten Bauarbeiten folgten dann 2018 mit dem Freimachen des Baufelds, Erdarbeiten und Hangabtrag sowie dem Erstellen der Mikropfähle für die beiden Widerlager als Gründung, also den Bauteilen, die den Übergang zwischen der Brückenkonstruktion und dem Erddamm bilden. Im Laufe des Jahres wurden dann nicht nur die Pfähle ergänzt, sondern auch Stützwände und Widerlager als Blockfundamente aus Stahlbeton gebaut, der Hang abgesichert und das Fundament für den Pylon erstellt. Angeliefert wurden die Teile der Brücke bereits Ende 2018, lagerten allerdings noch eine Zeit lang ein, um den Verkehr rund um das Weihnachtsgeschäft und parallel zu den Bauarbeiten der Keplerstraße nicht noch mehr zu belasten. Die für den Brückenbau notwendige mehrwöchige Vollsperrung der Eckenerstraße folgte dann im Mai 2019. Bereits im März genehmigte der Gemeinderat überplanmäßige Mittel: „Da die Baukosten in den letzten Jahren exorbitant gestiegen sind, sind auch die Kosten für die Hängebrücke leider gestiegen“, so Köhler in dem Pressebericht weiter. „Hinzu kamen dann auch noch die Verzögerung und der Mehraufwand durch die Gründungsprobleme sowie die Hangsicherung.“ Aber es habe sich gelohnt: „Trotz der filigranen Gestaltung verschwindet die unattraktive Bahnbrücke dahinter fast ganz. Und auch mit der neuen Gestaltung der Unterführung bin ich sehr zufrieden.“

Im Herbst folgen noch kleinere Nacharbeiten. Aber schon ab Freitag steht dem Bummel in die Innenstadt nichts mehr im Wege, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung abschließend.