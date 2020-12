Ab Februar steht die neue Sporthalle in Fischbach bereit

Ende 2020 ist die neue Sporthalle in Fischbach fertig. Dann nimmt das Stadtbauamt das Gebäude ab, und die Halle wird an das Amt für Bildung, Betreuung und Sport übergeben. Wegen der Corona-Pandemie wird es laut Pressemitteilung keine feierliche Einweihung geben können, sicher aber eine offizielle Schlüsselübergabe durch Oberbürgermeister Brand.

Ab Februar 2021 kann in der neuen Halle Sport betrieben werden. Die Kosten belaufen sich auf 8,75 Millionen Euro und liegen damit im Kostenrahmen. „Die neue Sporthalle bietet optimale Bedingungen sowohl für die Schülerinnen und Schüler wie auch für die Sportlerinnen und Sportler. Sie stärkt den Standort Fischbach und steigert die Lebensqualität“, so der Oberbürgermeister.

Die Sporthalle Fischbach ersetzt die in die Jahre gekommene Sporthalle am Schulzentrum in Fischbach an gleicher Stelle. Sie ist ein wichtiger Baustein für Schulen, Sport und Freizeit in Fischbach, heißt es. Die Bürgerinnen und Bürger Fischbachs seien bei der Realisierung ihrer Sporthalle vielfältig eingebunden gewesen, und auch die Fischbacher Runde habe sich eingebracht.

Einige wenige Details: Der Zugang zur Halle liegt beim Schulhof und ist in Richtung Schulgebäude ausgerichtet. Der Besuchereingang ist vom Sportlereingang getrennt. Die WC- und Umkleideräume können mit Wärmerückgewinnung belüftet werden. An das Foyer angegliedert ist der Mehrzweck-Gymnastikraum. Besucher werden über eine Treppe im Eingangsbereich nach oben geführt. Über einen Aufzug kann das obere Geschoss barrierefrei erreicht werden. Dort befindet sich unter anderem eine feste Tribüne mit etwa 200 Sitzplätzen.

Nach den jetzigen Planungen und sofern die Corona-Krise es zulässt, soll die neue Sporthalle im Februar 2021 in Betrieb genommen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die feierliche Eröffnung oder ein Sportfest nachgeholt werden.