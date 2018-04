A- und C-Jugend des VfB Friedrichshafen spielen Samstag

Sowohl die A- als auch C-Fußballjunioren des VfB Friedrichshafen sind heute, Samstag, in ihren Verbandsstaffeln gefordert. Um 12 Uhr gastiert der VfL Pfullingen im Zeppelinstadion gegen die A-Jugend, um 15 Uhr empfängt die C-Jugend des VfB laut Vereinsvorschau den FV Ravensburg II.

Seit Jahren befand sich Pfullingen am jeweiligen Saisonende im gesicherten Mittelfeld. Nach ganz oben hat es dem Vorort von Reutlingen bislang nicht gereicht. Mit 22 Punkten rangiert der VfL derzeit auf Platz acht. Die VfB A-Jugend hat den Anschluss nach ganz oben in dieser Saison bisher verpasst, 33 Punkte bedeuten akutell Tabellenrang fünf. Im Vorrundenspiel gab es ein 1:1, wobei für die Häfler der Sieg zum Greifen war. VfB-Trainer Gianpiero Di Nicola hat im Moment personelle Probleme – befindet sich die halbe Mannschaft im Moment doch im Abistress.

Die C-Junioren bekommen es am Samstag ab 15 Uhr im Derby mit dem den FV Ravensburg II zu tun. In der Vorrunde siegten die Häfler mit 5:0. In der Tabelle weisen die Gäste aus Ravensburg derzeit 16 Punkte auf haben somit drei Zähler Vorsprung auf den FC Wangen der auf einem Abstiegsplatz steht. Die VfB C-Jugend verbucht vor dem Wochenende 17 Punkte. In den Vorwochen war der VfB spielbestimmend, ging jedoch zu fahrlässig mit den Torchancen um. Den Jungs von VfB-Coach Renato Buspanovic wäre ein Sieg zu gönnen, um annähernd an die Leistung des Vorrundenspiels anzuknüpfen.