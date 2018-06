Gegen den FV Olympia Laupheim hat die A-Jugend des VfB Friedrichshafen im Zeppelinstadion verdient mit 4:0 Toren gewonnen. Obwohl es nur noch darum ging, wer am Ende der Saison den besseren Tabellenplatz hat, war es laut Vereinsbericht ein gutes Verbandsstaffelspiel.

Die Gäste legten ein hohes Tempo vor und hatten die erste Viertelstunde mehr Ballbesitz. Danach übernahm der VfB das Kommando. Die Häfler zwangen die Gäste zu Fehlern und kamen zu guten Torchancen. So in der 36. Minute als Valentin Starz es nicht gelang, allein vor dem Torwart den Ball zur Führung ins Tor zu bringen. VfB-Trainer Gianpiero Di Nicola ließ zunächst Stammspieler die erste Halbzeit auf der Bank. Durch die Einwechslung dieser Spieler wurde die Partie der Häfler kombinationssicherer und schneller. Valentin Starz gelang in der 60. Minute das 1:0. Für das 2:0 drei Minuten später war derselbe Spieler zuständig. Elias Blaser degradierte seine Gegner in der 77. Minute beim 3:0 zu Statisten. Für das 4:0 war Julian Neu zuständig (80.) Somit stehen die Häfler vor den beiden letzten Spielen auf Platz vier.

Erwartungsgemäss gewann die B-Jugend beim FC Horb. Das 5:0 war auch in dieser Höhe mehr als verdient. Die Gastgeber standen mit ihren zehn Punkten und über 100 Gegentoren bereits als Absteiger fest. Durch den verschärften Abstieg aus der Verbandsstaffel muss der SV Weingarten, FV Olympia Laupheim, TSG Young Boys Reutlingen und der SV Zimmern ebenfalls in die Bezirksstaffel. Amir Kücükler brachte den VfB mit 1:0 in Führung (7.). Leon Lemp ließ sich die Chance nicht nehmen, aus kurzer Distanz das 2:0 zu machen. Noch vor dem Wechsel war es wieder Kücükler der den dritten Treffer in der 33. Minute erzielte. Die Gäste waren auch in der zweiten Halbzeit nicht in der Lage mitzuhalten. Das 4:0 resultierte in der 59. Minute aus einem Eigentor. Seinen neunten Saisontreffer zum 5:0 besorgte Leon Lemp in der 67. Minute.