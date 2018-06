A- und B-Junioren haben zeitgleich Heimrecht

Bei den A- und B-Fußballjunioren des VfB Friedrichshafen stehen in den Verbandsstaffeln Süd jeweils noch zwei Spieltage auf dem Programm. Am kommenden Sonntag, 10. Juni, haben die Häfler Nachwuchskicker auf dem Gelände des Zeppelin-Stadions Heimrecht. Spielbeginn ist bei beiden Begegnungen um 11 Uhr.

Die A-Jugend des VfB empfängt im Derby den SV Weingarten. Die Gäste stehen auf Platz elf und sind damit definitiv abgestiegen. Auch der SC Tuttlingen, der SV Schemmerhofen und der SV Bad Buchau müssen den Gang in die Bezirksstaffeln antreten. Im Hinspiel in Weingarten setzte es für die Häfler im Herbst eine schmerzliche 0:2-Niederlage. Nach der sehr guten Vorstellung am vergangenen Spieltag gegen den FV Olympia Laupheim (4:0-Sieg) wäre alles andere als ein Heimsieg der Friedrichshafener eine große Überraschung.

Bei den B-Junioren hat der VfB Friedrichshafen an diesem Sonntag Heimrecht gegen den VfL Pfullingen. Die Gästemannschaft ist die Überraschungsmannschaft der laufenden Spielzeit in der Verbandsstaffel Süd: Sie steht momentan auf dem dritten Tabellenrang und hat lediglich fünf Punkte Rückstand auf das Führungsduo FV Ravensburg/TuS Ergenzingen. In Pfullingen konnten die Häfler während der Hinrunde nach einer 1:0-Führung längere Zeit ein 2:2-Unentschieden halten, mussten sich letztlich jedoch mit 2:4 geschlagen geben. In 26 Partien hat Pfullingen hundert Treffer erzielt, was für die Offensivstärke des VfL spricht.