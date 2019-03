A- und B-Junioren des VfB starten aus der Winterpause

Beide Fußballjuniorenteams des VfB Friedrichshafen sind an diesem Wochenende wieder im Einsatz. Die A-Jugend muss zum TuS Ergenzingen, die B-Jugend empfängt am Sonntag, 10. März, um 11.30 Uhr den SV Westerheim im Zeppelin-Stadion. Das Hinspiel zu Hause gegen Ergenzingen endete mit einem 2:1-Sieg. In Westerheim verloren die B-Junioren mit 1:4.

Die beiden Spiele vor der Winterpause gewann die Häfler A-Jugend. Beim TSV Nusplingen setzte sich der VfB 2:1 durch, gegen die Young Boys Reutlingen gelang ein 2:1-Heimsieg. Vor diesen zwei wichtigen Siegen übernahm Christian Regler die Verantwortung als Trainer, aktuell stehen die A-Junioren mit 19 Punkten auf Platz sieben. Vor fünf Wochen hatte Regler erstmals zum Training gebeten, ein Freundschaftsspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Memmingen ging 2:1 verloren. Gegen den SC Friedrichshafen gelang ein 6:0-Sieg. Mit einem 7:0-Erfolg endete das Testspiel gegen die Jugendmannschaften des TSV Meckenbeuren, der SV Oberzell wurde 8:0 geschlagen. Zufrieden zeigte sich Christian Regler mit der gezeigten Offensivleistung seiner Schützlinge.

Die personelle Situation bereitet dem VfB-Trainer dagegen etwas Sorgen. Aus mehreren Gründen können momentan neun Spieler nicht spielen. Bei einigen ist der Einsatz am Wochenende noch fraglich. „Wir haben die beiden letzten Spiele nicht nur mit fußballerischen Mitteln gewonnen. Die Einstellung und der Wille, erfolgreich zu sein, gab den Ausschlag. Dies würde ich mir für die nächsten Spiele wünschen“, sagt Regler mit Blick auf Sonntag.

Die B-Jugend hat vor sechs Wochen mit dem Training begonnen. Mit dem Verlauf der jetzigen Saison können die Jugendfußballer absolut nicht zufrieden sein. Boban Savic ist hier der neue Jugendcoach. Bei 14 Mannschaften in der Liga stehen die Häfler mit neun Punkten auf Tabellenplatz zwölf und – bei momentan vier Absteigern – damit auf einem Abstiegsplatz. Schlechter ist nur der FV Biberach mit vier Punkten, der TSV Nusplingen hat noch gar keinen Zähler.

In den verbleibenden zwölf Spielen der B-Junioren-Verbandsstaffel Süd hat sich der VfB Friedrichshafen fest vorgenommen, das rettende Ufer zu erreichen, um den Abstieg zu vermeiden. Der jetzige zwölfte Patz spiegelt nicht das Leistungsvermögen der Häfler. In vier Spielen der Vorrunde hätten sie gewinnen müssen. Zwei Mal fiel der Gegentreffer zur Niederlage in der Nachspielzeit, einmal gab es zu diesem Zeitpunkt ein Eigentor. Beim Hinspiel in Westerheim landete der Ball fünfmal am Pfosten und zweimal an der Latte.