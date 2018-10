A- und B-Jugendfußballer des VfB gehen leer aus

Sowohl die A- als auch B-Jugendfußballer des VfB Friedrichshafen haben am vergangenen Wochenende in den Verbandsstaffeln keine Punkte eingefahren. „Unter normalen Umständen verliert man solche Spiele nicht. Uns hängt das Pech an den Schuhen. Wenn du mit am Ende der Tabelle stehst gehen solche Spiele verloren“, lautete die einhellige Meinung der beiden VfB-Trainer Dinko Terzic und Gianpiero di Nicola. Lediglich die C-Fußballjunioren des VfB waren in der Landesstaffel erfolgreich.

Beim SV Zimmern verlor die VfB A-Jugend mit 4:3. Alle sieben Treffer fielen in der ersten Halbzeit. Bereits in der dritten Minute hieß es 1:0 für die Gastgeber, gefolgt vom Ausgleichstreffer der Gäste durch Amir Kücükler. Drei Minuten später traf Amre Erdogan zur VfB-Führung. Eine Minute netzte Kücükler sogar zum 3:1 für Friedrichshafen ein. Die Gastgeber sahen ihre Chance auf Tore nur mit langen und hohen Bällen in den VfB-Strafraum. Die beiden kopfballstarken Fabian Grenz und John Hankings drehten in der Folge das Spiel zugunsten der Gasteber. In der 19. Minute fiel das 2:3, mit viel Glück gelang dem SV Zimmern in der 33. Minute der 3:3-Ausgleich. Fast mit dem Halbzeitpfiff fiel ein kurioses Kopfballtor zum 4:3-Endstand. Die zweite Halbzeit war ein offener Schlagabtausch. Bitter für den VfB: In der Nachspielzeit erhielt Torhüter Vinicius Tacelli noch die Rote Karte. Er nahm den Ball um Zentimeter vor der Strafraumlinie auf, der Schiedsrichter entschied auf Handspiel und Platzverweis.

Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Neu-Ulm sah es für die VfB B-Jugend lange zumindest nach einem Teilerfolg aus. Wegen Verletzungen und Krankheit mussten die Gastgeber sechs Spieler mit dem jüngeren Jahrgang ersetzen. In den ersten 20 Minuten hätten die Häfler deutlich führen müssen. Erst in der 25. Minute gelang Luka Buspanovic das 1:0. Nach einem Eckball erzielten die Gäste in der 32. Minute den 1:1-Ausgleich und schosen den Führungstreffer, als sich die sonst sichere VfB-Abwehr sich nicht einig war. Nach dem Wechsel gelang, erneut durch Buspanovic, das 2:2 (43.). Die Häfler machten danach mächtig Druck, doch ein Konter von Neu-Ulm brachte den 3:2-Gästesieg (76.).

Beim Tabellenletzten der Landesstaffel holten die C-Junioren des VfB einen hochverdienten 2:0-Sieg. In der 28. Minute erzielte Avci Humeyr die führung, sechs Minuten später traf Lesane Schäfer zum 2:0. Mit dem dritten Sieg im fünften Spiel kann VfB-Trainer Enzo Caltabiano zufrieden sein – stehen seine Jungs doch nun auf dem dritten Tabellenplatz.