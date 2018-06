Die A-Jugendfußballer des VfB Friedrichshafen haben ihr Spiel der Verbandsstaffel bei der TSG Tübingen mit 2:4 verloren. Die immer noch von Verletzungen dezimierte VfB-Mannschaft fuhr nur mit 14 Mann nach Tübingen. Die Partie lief etwas sonderbar ab.

In der 41. Minute gab es einen Eckball für die Gastgeber. Diese Entscheidung löste bei beiden Mannschaften Verwunderung aus und die Tübinger liefen schon zurück. Es war kein VfB-Spieler unmittelbar am Gegner. Ausgerechnet dieser Eckball führte zum 1:0 für die TSG Tübingen durch Ralf Wohlbold. Nach der Pause machte die A-Jugend Druck. Bei einem Konter hielt VfB-Torwart Maximilian Liomin den Schuss aus kurzer Distanz und war auch beim Nachschuss nicht zu bezwingen. Das Spiel lief weiter. Als Spieler und Trainer der Tübinger auf Tor reklamierten gab es Rücksprache mit dem Linienrichter und es stand auf einmal 2:0. (50., Wohlbold) Trotzdem kamen die Häfler durch ein Kopfballtor von Armin Gebhard in der 54. Minute auf 1:2 heran. Tübingen erhöhte nach 63. Minuten erneut durch Wohlbold auf 3:1. Die Häfler gaben dennoch nicht auf und Stefan Abadzic gelang in der 77. Minute das 2:3. Als demselben Spieler der 3:3-Ausgleich gelang und die Gastgeber sich darüber ärgerten, ging einige Zeit später die Fahne hoch und das Tor wurde annulliert. Das 4:2 markierte danach David Haar. Der Tübinger Trainer entschuldigte nach der Partie beim Häfler Kollegen. Der VfB hat ein Spiel verloren, das sehr sonderbar ablief. Einige Entscheidungen des Unparteiischen konnte man laut Pressebericht nicht nachvollziehen.

Die B-Jugend hatte in der Verbandsstaffel den punktgleichen Tabellenführer SSV Reutlingen zu Gast. Bereits in der zweiten Minute ließ sich Max Richter von keinem Gegenspieler aufhalten und sein Querpass schob Emre Erdogan zur 1:0-Führung ins Tor. In der 20. Minute stand nach einem Freistoß der Pfosten zum Ausgleich im Weg. In der 25. Minute gelang aber im Nachschuss das 1:1. Es schien nur eine Frage der Zeit, wann der nächste Treffer fällt, doch der Spielstand blieb bis zur Halbzeit. In der 53. Minute ein hoher Ball in den Reutlinger Strafraum. Demir Aykan kam ans Leder und erzielte das 2:1. Es war der Siegtreffer.

Die VfB C-Jugend verlor in der Landesstaffel beim SSV Ulm 46 II knapp mit 0:1. Vier Minuten vor Schluss (66.) köpfte der Ulmer Angreifer den VfB Abwehrspieler an und der abgefälschte Ball landete im Tor.