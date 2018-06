Im letzten Heimspiel der Fußballsaison hat sich die A-Jugend des VfB Friedrichshafen gegen den SV Weingarten eine 1:2 Niederlage geleistet. Die Gäste waren schon vor diesem Spiel bereits aus der Verbandsstaffel abgestiegen. Der Nachwuchs der Häfler nahm das Spiel zu leicht. Die Strafe folgte auf den Fuß.

Die Gäste zeigten Moral und ließen die Häfler des Öfteren schlecht aussehen. VfB Torhüter Carlos Kronfoth verhinderte zweimal einen Rückstand. Nach einer Flanke in der 33. Minute auf den langen Pfosten gingen die Gäste durch Felix Margreiter in Führung. Auch in Hälfte zwei bekamen die Gastgeber das Spiel nicht in den Griff. Zu halbherzig wurden die Zweikämpfe angenommen und die Fehlpässe häuften sich. In der 63. Minute ging ein Freistoß aus 20 Meter an die Latte des VfB Tors. Kurz darauf traf Max Richter die Latte und verhinderte den Ausgleich. Dann endlich der 1:1-Ausgleich in der 65. Minute durch Julian Neu. Der Siegtreffer der Gäste fiel in der 77. Minute. Keiner der vier VfB-Abwehrspieler am eigenen Strafraum konnten das Solo von Mario Scheiter stoppen. „Dass das Spiel so laufen könnte, zeichnete sich schon im Training ab. So eine Einstellung wird bestraft“, so der VfB-Trainer Gianpiero Di Nicola.