Die A-Jugendfußballer des VfB müssen am Samstag zur ungewohnten Zeit in Ergenzingen ran. Anstoß des Verbandsstaffelspiels ist 17 Uhr. In der Vorrunde gewannen die Häfler mit 2:0. Aus den bisher 19 absolvierten Spielen holten die Gastgeber 27 Punkte und stehen auf Platz sieben. Mit gleich vielen Begegnungen haben die Häfler 34 Zähler geholt und belegen Platz fünf. VfB-Trainer Gianpiero Di Nicola muss auf einige Spieler verzichten.

Das Spiel der B-Jugend findet am Samstag bei den Young Boys Reutlingen statt. Ebenfalls zur ungewohnten Zeit ist um 11 Uhr Anstoß. In der Vorrunde gewannen die Reutlinger im Zeppelinstadion mit 3:2. Die ruppige und zum Teil unfair geführte Partie der Young Boys drohte laut Vereinsmitteilung der Unparteiische abzubrechen. Die Häfler stehen mit 34 Punkten auf Platz fünf im gesicherten Mittelfeld. Die Gastgeber sind, was den Abstieg betrifft, noch nicht aus dem Schneider. Sie stehen auf dem elften Tabellenplatz mit 25 Punkten und somit auf dem ersten Abstiegsplatz.

Für die C-Jugend beginnt das Spiel in der Landesstaffel beim SSV Ulm 46 II am Samstag um 14.30 Uhr. Im Vorrundenspiel holten die Spatzen einen 4:0-Sieg. Für die C-Jugend wird es schwer werden zu punkten.