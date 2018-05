Für die A- und B-Jugend Fußballer des VfB Friedrichshafen geht es in der Verbandsstaffel in die Endphase. Die A-Jugend muss am Sonntag zum SC 04 Tuttlingen, Anpfiff ist um 10.30 Uhr. Die Gastgeber sind Aufsteiger und der sofortige Abstieg in die Bezirksstaffel lässt sich fast nicht mehr vermeiden. Bei noch vier Spielen sind es neun Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Die A-Jugend belegt einen sehr guten vierten Tabellenplatz. Um diesen Platz zu halten ist ein Sieg notwendig, was durchaus möglich ist. Im Vorrundenspiel gab es im Zeppelinstadion ein knappes und hart umkämpftes 1:0.

Die B-Jugend war am Donnerstag bei der TSG Balingen II. In der letzten Minute bekamen sie den dritten Treffer zum Endstand von 3:3. Am heutigen Samstag ist der TuS Ergenzingen ab 12.30 Uhr Gast im Zeppelistadion. Die Gäste kommen als Tabellenführer der Verbandsstaffel. Das Spiel in der Vorrunde verloren die Häfler zwar mit 2:4 doch ein Remis wäre gerecht gewesen.

Für die C-Jugend in der Landesstaffel ist an diesem Wochenende der letzte Spieltag der Saison. Für den VfB findet das letzte Spiel heute bei der TSG Ehingen statt. Spielbeginn ist um 15 Uhr.