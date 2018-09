Die ersten drei Punkte sind unter Dach und Fach. Mit 2:1 hat die A-Jugend des VfB Friedrichshafen das Verbandsstaffelspiel zu Hause gegen die TUS Ergenzingen gewonnen. Das war im zweiten Spiel der erste Saisonsieg. Die Gäste gingen bereits nach neun Minuten durch Silas Leber in Führung. Das sollte die einzige gefährliche Situation in der ersten Halbzeit bleiben. Die Häfler machten danach mächtig Druck. In der 25. Minute landete der Ball am Pfosten. In der 45. Minute verfehlte ein Schuss um Zentimeter das Tor der Gäste. Die Bemühungen des VfB wurden belohnt.. Nach einem Kopfball erzielte Demir Aykan per Kopf (69.) das 1:1. In der Nachspielzeit markierte Leon Lemp den Siegtreffer.

Die B-Jugend des VfB B unterlag beim Aufsteiger SV Westerheim mit 1:4. Nach dem schlechten Saisonauftakt war die Häfler Mannschaft nicht wiederzuerkennen. Der VfB-Nachwuchs dominierte das Geschehen. Im ganzen Spiel traf das Team fünfmal den Pfosten. Zweimal ging der Ball an die Latte. Dazu kamen die Tollen Paraden des Torhüters Simon Baumann. Zwei Fehler in der VfB-Abwehr und zwei umstrittene Situationen reichten dem Gastgeber, um vier Tore zu erzielen. Es trafen Juri Tabler, Chris Lehner und zweimal Tim Wahl. Das 1:4 erzielte Marcus Schmid in der 77. Minute. VfB Trainer Dinko Terzic sagte: „Wir können der Mannschaft keinen Vorwurf machen. So ein Spiel gewinnst du nur einmal“, meinte der Westerheimer Trainer Jens Füller.

Zum Saisonauftakt der C-Jugend Landesstaffel gewann der VfB zu Hause gegen den FV Weißenhorn mit 3:0. Massimo Caltabiano, Marcin Musso und Humeyr Avci per Kopf erzielten die Tore. „Zum Auftakt drei Punkte und ein gutes Spiel, das passt“, meinte VfB Trainer Enzo Caltabiano.