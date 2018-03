Die A-Jugendfußballer des VfB Friedrichshafen haben in der Verbandsstaffel gegen Nusplingen mit 2:3 verloren. Erst 50 Minuten vor Spielbeginn entschied sich das Schiedsrichtergespann, das Spiel anzupfeifen, da der Kunstrasen über Nacht mit Schnee bedeckt war.

Wie erwartet, spielte der TSV Nusplingen sehr defensiv und versuchte, von Beginn an die beiden schnellen Stürmer mit langen Bällen permanent anzuspielen. Trotz schwieriger Spielbedingungen gelang es dem VfB, das Spiel an sich zu reißen und erspielte sich in der ersten Halbzeit mehrere klare Torchancen. Völlig verdient gingen die Gastgeber in der 23. Minute in Führung. Elias Blaser vollendete.

In der zweiten Hälfte kamen die Häfler die ersten zehn Minuten nicht richtig in Tritt. Der TSV Nusplingen nutzte die kurze Schwächeperiode glich aus. Die Gastgeber hielten dagegen, zeigten Moral und schafften durch eine herrliche Hereingabe von Max Richter die Führung zum 2:1 - Emre Erdogan köpfte ins kurze Eck.

Mehrere invididuelle Fehler bauten den Gegner wieder auf. Nach 80 Minuten glich Nusplingen per Foulelfmeter zum 2:2 aus.. Der Schock saß tief doch die Mannschaft von Gianpiero Di Nicola steckte nicht auf. Kurz vor Schluss erzielte Nusplingen das 3:2. Bitter für den VfB.