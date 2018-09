A-Junioren des VfB stehen vor großer Herausforderung

Auch an diesem Wochenende sind die A-, B- und C-Fußballjunioren des VfB Friedrichshafen im Spielbetrieb gefordert. Das teilt der Verein mit.

Zum zweiten Saisonspiel erwartet die VfB A-Jugend am Samstag, 15. September, ab 17.30 Uhr im Zeppelin-Stadion den TUS Ergenzingen. Vergangenes Wochenende, bei der 5:7-Niederlage der Häfler gegen die Young Boys Reutlingen, erwischte Ergenzingen zu Hause mit 6:4 gegen den TSV Nusplingen.

Beim Aufsteiger und Neuling in der Verbandsstaffel, dem SV Westerheim, gastiert die B-Jugend des VfB am Sonntag, Anstoß ist um 11 Uhr. Der Gastgeber hat im ersten Spiel der Saison beim VfB Bösingen mit 1:0 ihren ersten Sieg gelandet, während die Häfler zu Hause gegen Ergenzingen mit 4:1 unterlagen. Dabei war im Spiel des VfB viel Sand im Getriebe. Mehr Laufbereitschaft, klarere Zuspiele aus dem Mittelfeld und weniger Ballverluste sind daher die Forderungen der VfB-Trainer Dinko Terzic und Dady Manzambi.

In der C-Jugend Landesstaffel beginnt am Samstag die Saison 2018/19. Neu in der mit zehn Mannschaften besetzten Liga sind die TSG Ailingen und der SV Eggingen. Der erste Gegner für die VfB C-Jugend ist der FV Weißenhorn, los geht es im Häfler Zeppelin-Stadion um 15 Uhr. Die VfB-Trainer Enzo Caltabiano und Franko Palumbo haben die Junioren gut auf die neue Saison vorbereitet und hoffen auf einen Auftaktsieg.