Am heutigen Samstag müssen die A-Jugendfußballer des VfB Friedrichshafen in der Verbandsstaffel zum SV Schemmerhofen. Spielbeginn ist um 14 Uhr. Im Vorrundenspiel gab es zwar einen 3:1-Sieg der Häfler doch es war kein Selbstläufer. Der SV Schemmerhofen belegt von den 14 Vereinen der Verbandsstaffel momentan Platz zwölf.

Am Sonntag hat die B-Jugend ebenfalls ein Auswärtsspiel und das Verbandsstaffelspiel beim SV Zimmern wird um 11 Uhr angepfiffen. Im Vorrundenspiel im Zeppelinstadion sah es lange nicht nach einem 4:3-Erfolg der Häfler aus. Das Spiel der C-Jugend aus der Vorrunde gegen den FV Weißenhorn wurde verlegt und fand vor zwei Wochen statt. Beim Aufsteiger in die Landesstaffel gab es eine 0:1-Niederlage. Jetzt findet am Samstag das Spiel der Rückrunde im Zeppelinstadion ab 15.30 Uhr statt. Am Samstag sind wieder alle fit und die C-Jugend will Revanche.