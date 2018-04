A-Junioren des VfB sind bereits heute im Einsatz

Bereits am heutigen Freitag ist die A-Jugend des VfB Friedrichshafen im Einsatz. Um 19 Uhr ist beim SV Bad Buchau Anstoß. Die Gastgeber sind Aufsteiger in die Verbandsstaffel. Der SV Bad Buchau steht nach 16 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz und hat bisher acht Punkte auf dem Konto. Das Torverhältnis ist dementsprechend mit 19:68 Toren. Von der VfB-Mannschaft wird ein klarer Sieg erwartet. Das Team des VfB Friedrichshafen ist Tabellenfünfter und kann diesen Platz weiter festigen.

Auch die B-Jugend hat ein Auswärtsspiel. In der Fußball-Verbandsstaffel Süd müssen sie zum SSV Reutlingen 05. Spielbeginn ist am Sonntag, 15. April, um 13 Uhr. Gegen die Reutlinger waren es immer interessante Begegnungen. Beide Teams gehören auch in dieser Saison zu den technisch und spielerisch guten Mannschaften der Verbandsstaffel. Das Vorrundenspiel war der Beweis dafür – denn die Häfler führten mit 3:0 und am Ende stand es 3:3.

Für die C-Jugend steht am 14. Spieltag die Begegnung beim SV Oberzell auf dem Programm. Spielbeginn ist am Samstag, 14. April, um 15 Uhr. Die Gastgeber stehen auf Platz zehn und sind Tabellenletzter der Landesstaffel. Sie haben bisher neun Punkte geholt und ein Torverhältnis von 19:55. Für die Jungs von VfB-Trainer Roberto Buspanovic ist ein Sieg schon fast Pflicht. Das Vorrundenspiel endete mit 12:2 Toren.