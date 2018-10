A-Junioren des VfB Friedrichshafen landen Kantersieg

In der A-Jugend Verbandsstaffel Süd hat der VfB Friedrichshafen am Wochenende die TSG Ehingen mit 6:2 geschlagen. Dagegen musste die TSG eine 1:3-Niederlage einstecken, während die C-Junioren mit 1:0 siegten.

Laut Vereinsbericht war es für den VfB ein ganz wichtiger Heimsieg, wodurch der Kontakt zum Mittelfeld gehalten werden konnte. Die Partie fing vielversprechend an, nach sechs Minuten markierte Max Richter das 1:0. Bis zur Halbzeitpause hätten die Gastgeber mehr das Kombinationsspiel forcieren müssen. Zu viele Einzelaktionen und dadurch Ballverluste verhinderten vorerst weitere Tore. Eine Minute nach Wiederanpfiff (46.) ließ VfB-Torhüter Carlos Krohnfoth einen Rückpass unter der Sohle durch, es stand 1:1. Davon wenig beeindruckt fiel durch Amir Kücüklerl in der 58. Minute das 2:1. Valentin Storz gelang in der 60. Minute das 3:1, nachdem die gegnerische Abwehr ausgespielt war. IN der Folge fehlte der VfB-Defensive die Zuordnung, nach 63 Minuten stand nur noch 3:2. Zwei Minuten später folgte das 4:2 durch Max Richter sein zweiter Treffer des Tages. Richter (73.) und Leon Lemp (84.) erzielten später die Tore zum 6:2-Endstand.

Die VfB B-Jugend kassierte bei der TSG Ehingen eine 1:3-Niederlage. Bereits nach sechs Minuten lagen die Häfler mit 0:1 zurück. Die Gastgeber hatten Probleme, aus der eigenen Hälfte herauszukommen. Nach 21 Minute führte ein Konter zum 2:0. Angetrieben von Malik Tepes und Aldin Osmani liefen die VfB-Angriffe weiter Richtung Ehinger Tor. Vor und nach dem Seitenwechsel erspielten sich die Häfler Chancen zum Anschlusstreffer. Doch nach 66 Minuten stand es 3:0 für die TSG. In der 74. Minute gelang Nick Bittner noch der 3:1-Ehrentreffer.

In der C-Jugend Landesstaffel führte vor dem Wochenende der FV Olympia Laupheim nach sechs Spielen mit 18 Punkten souverän die Tabelle an. Die beiden Verfolger TSV Neu-Ulm und VfB Friedrichshafen hatten beide 13 Punkte und trafen am Samstag im Zeppelin-Stadion aufeinander. Während der Tabellenführer bei der TSG Ailingen 8:1 siegte, gelang dem VfB gegen die Neu-Ulmer ein 1:0. Trotz der spannenden Ausgangssituation war es ein faires und interessantes Spiel auf Augenhöhe. Das Tor des Tages besorgte Massimo Caltabiano (37.). Die gute Häfler Abwehr ließ keinen Gegentreffer zu.