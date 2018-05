In der Verbandsstaffel haben die A-Jugendfußballer des VfB einen 2:1-Auswärtssieg bei der TuS Ergenzingen eingefahren. Wichtig war das 1:0 in der sechsten Minute durch Frieder Ströbele. Die weiterhin sehr defensiv spielenden Gastgeber lauerten nur auf Konter. Erfolg hatten sie in der 30. Minute und es stand 1:1. Auch in der zweiten Halbzeit kam von Ergenzinger nicht viel in Richtung VfB-Tor. Bei der spielerischen Überlegenheit hätte längst der zweite Treffer für die Häfler fallen müssen. In der 86. Minute schoss das Geburtstagskind Max Richter das 2:1.

Am Feiertag war der SV Zimmern zu Gast im Zeppelinstadion. Der Meisterschaftsaspirant hatte mit dem 1:0-Sieg Glück. Somit haben sie die Tabellenführung in der Verbandsstaffel vor der TSG Balingen wieder übernommen. In den ersten 25 Minuten gab es Torchancen auf beiden Seiten. Der einzige Treffer zum 0:1 fiel in der 39. Minute. Ein hoher Ball in den Fünfmeter. Normalerweise keine Aufgabe für VfB-Torhüter Carlos Krohnfoth. Er blieb stehen und vom Rücken eines Angreifers fiel der Ball ins Tor. Die Gäste verwalteten geschickt ihren Vorsprung. Fünf Minuten vor Ende gab es zwei gut Ausgleichschancen der Gastgeber.

Die B-Jugend war in der Verbandsstaffel bei den Young Boys Reutlingen zu Gast. Am Ende stand es 4:4-Unentschieden. In der 36. Minute fiel das 1:0 für die B-Jugend des VfB Friedrichshafen durch Demir Aykan. Amir Kücükler erhöhte in der 49. und 56. Minute auf 3:0. Als Demir Aykan in der 60. Minute das 4:0 machte, schien das Spiel gelaufen. Der VfB spielte danach etwas sorglos und kassierte noch vier Tore.

Mit einem 3:0-Sieg beim SSV Ulm 46 II hat die C-Jugend des VfB in der Landesstaffel den Klassenerhalt geschafft. Der Nachwuchs zeigte eine gute Leistung.