A-Jugendspieler des VfB ist zweimal erfolgreich

Dass das Fußballspiel für die B-Jugend des VfB Friedrichshafen bei der TuS Ergenzingen schwer werden würde, war von vorneherein klar. Dass es im letzten Spiel in diesem Jahr eine 1:9-Niederlage geben würde, hatte niemand erwartet.

Der Tabellendritte der Verbandsstaffel war zu stark. Bis zur 22. Minute hielten die Häfler gut dagegen. Ein Torwartfehler bescherte dem Gastgeber das 1:0. Noch vor dem Wechsel fielen noch zwei Tore, wobei die VfB- Abwehr dies leicht hätte vermeiden können. Innerhalb von 15 Minuten gelangen ihnen fünf Tore. Nach dem neunten Treffer in der 73. Minute gelang Nick Richter in der Schlussminute der Ehrentreffer.

Auch für die A-Jugend war es das erste Rückrundenspiel in der Verbandsstaffel und die letzte Begegnung in diesem Jahr. Diese gewannen sie gegen die TSG Young Boys Reutlingen zu Hause mit 2:1. Die Gäste kamen zunächst gut ins Spiel. Zwei gute Reaktionen von VfB-Torhüter Carlos Krohnfoth vereitelten den Rückstand. In der 35. Minute waren die Häfler am Zug. Aus fünf Metern verfehlten sie das Tor und eine weitere Chance hätte zum Erfolg führen müssen. Noch vor der Halbzeit gab es einen Ballverlust der des VfB im Mittelfeld. Ein Konter der Gäste führte in der 45. Minute zum 1:0.

Drei Minuten nach dem Wechsel (48.) fiel durch einen Freistoß das 1:1. Max Richter schoss den Ball von der Mittellinie hoch in den Strafraum. Normalerweise eine leichte Übung für den Gästetorhüter, den Ball zu fangen. Der starke Wind und in diesem Moment der Sonnenschein irritierten den Torhüter und es hieß 1:1. Reutlingen vergab das mögliche 2:1 (65.). Dann verflachte die Partie. Der Unparteiische zeigte zwei Minuten Nachspielzeit an. Max Richter sorgte für die Entscheidung. Er umspielte den herauslaufenden Torhüter der Gäste und schob den Ball zum 2:1 ein.