Den Anfang der Jugendfußballspiele des VfB Friedrichshafen macht in diesem Jahr die A-Jugend. Die Häfler müssen in der Verbandsstaffel zum FV Biberach (15 Uhr). Die Gastgeber stehen mit fünf Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. Nach 13 Spielen haben sie nur fünf Punkte erreicht. Zum entsprechenden Torverhältnis von 12:59 Toren hat auch der VfB mit dem 5:0 Heimsieg beigetragen.

VfB-Trainer Christian Regler ist mit seiner Mannschaft seit Ende Januar in der Vorbereitungsphase. In Testspielen gegen Bezirksligisten zeigten sich trotz der Siege noch einige Defizite, die in einem Verbandsstaffelspiel sofort bestraft würden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach einem etwas holprigen Saisonbeginn hat sich die Mannschaft gegen Ende der Vorrunde enorm gesteigert. Mit 17 Punkten aus den 13 Spielen und einem Torverhältnis von 31:32 Toren belegen sie Rang neun. Ein Sieg in Biberach würde dem Punktekonto in Richtung des dichten Mittelfeldes gut tun, heißt es in der Mitteilung weiter.