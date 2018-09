A-Jugend des VfB vergibt Elfmeter und verliert 0:2

Die A-Jugendfußballer des VfB Friedrichshafen haben in der Verbandsstaffel ihr Spiel beim FV Olympia Laupheim mit 0:2 verloren. Was sich bei dieser Begegnung abspielte, war einmalig. Der Unparteiische Antonio Falcicchho griff laut Vereinsbericht konsequent durch. Die zehn gelben Karten verteilte er gerecht. Auch bekam jedes Team eine Zeitstrafe. Für die Häfler zückte er noch zwei Rote Karten.

Die Gastgeber kamen in der ersten Halbzeit zweimal vors Häfler Tor. Ansonsten verteidigten sie in beiden Halbzeiten oft mit acht Mann vor und im Strafraum. Der VfB hatte trotzdem Chancen, die nicht verwertet wurden. In der 63. Minute zeigte der Schiedsrichter bei den wenigen Angriffen der Laupheimer auf den Elfmeterpunkt. Phillipp Schirmer traf zum 1:0. In der 78. Minute gab es einen Strafstoß für die Häfler. Der sonst sichere Schütze Demir Aykan vergab. Auch danach hätte der VfB das Spiel drehen müssen. In der 87. Minute fiel durch Philip Jelica das 2:0.

Im Derby zwischen der B-Jugend und dem FV Ravensburg erwischten die Häfler im Zeppelinstadion einen rabenschwarzen Tag und verloren mit 0:5. Ob in Zweikämpfen, Umschaltspiel oder Chancenverwertung: Den Gästen gelang beinahe alles. In der vierten Minute das 1:0. Direkt danach ein Pfostenschuss von den Häflern und auch der Nachschuss verfehlte das Tor. Bis in den VfB-Strafraum kombinierten die Gäste zum 2:0 in der 21. Minute. Der Anschlusstreffer wäre noch möglich gewesen. Das dritte und vierte Tor in der 47. und 52. Minute war die Entscheidung. Nach dem 0:5 in der 58. Minute zeigte die VfB-Mannschaft trotzdem Moral, kam dennoch nicht zu einem Treffer.

In der Landesstaffel gab es für die VfB C-Jugend bei der TSG Ehingen beim 0:0 zumindest einen Punkt. Die Häfler hatten zwei Pfostenschüsse, bei den Gastgebern kam bei den wenigen Angriffen nicht viel heraus. Sie beschränkten sich meist darauf, keinen Gegentreffer zu kassieren.