Nachdem sechs Spieler der A-Fußballjugend des VfB Friedrichshafen nicht dabei sein konnten, liefen die Häfler vergangenes Wochenende mit dem letzten Aufgebot im Landesstaffelspiel zu Hause gegen die TSG Young Boys Reutlingen auf. Dennoch gab es einen 7:0-Heimsieg.

Bereits nach drei Minuten stand es laut Spielbericht 1:0 für den VfB: Nach einer Flanke in den Strafraum drosch Nils Langenohl den Ball aus 16 Metern zur Häfler Führung ins Netz. Fünf Minuten später eroberte Friedrichshafen an der Mittellinie die Spielkugel. Es brauchte vier Stationen, bis Görkem Gültekin zum 2:0. In der 21. und 31. Minute wurde die Gästeabwehr erneut ausgespielt, zweimal war Julian Neu erfolgreich. Es folgte der erste Schuss auf VfB-Tor, bevor Emre Erdogan das 5:0 erzielte (33.). In der 62. Minute besorgte Luca Anesi, den siebten und letzten Treffer des Tages erzielte Erdogan. Mit dem Kantersieg machte der VfB Friedrichshafen die 0:4-Niederlage beim SV Zimmern fast vergessen.