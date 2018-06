A-Handballjugend der HSG mit Sieg und Niederlage

Licht und Schatten für die Handballjunioren der HSG Friedrichshafen-Fischbach am vergangenen Wochenende: Während die weibliche A-Jugend der Häfler HSG in der Handball-Bezirksliga auswärts die MTG Wangen II mit 34:8 deklassierte und damit weiterhin verlustpunktfrei die Tabelle anführt, holten sich die A-Junioren der Häfler Spielgemeinschaft – ebenfalls in der Bezirksliga – beim Tabellenfünften SC Lehr die nächste Abreibung ab: Am vergangenen Wochenende unterlag die personell angeschlagene HSG FF, die aktuell Tabellenletzter ist, klar mit 25:40.