Die A-Fußballjugend des VfB hat am Sonntag, 14. Oktober, Heimrecht im Zeppelin-Stadion. Gegner des sechsten Spieltags in der Verbandsstaffel Süd ab 11 Uhr ist der FC Rottenburg. Vor einer Herausforderung stehen laut Vorschau die B-Junioren des VfB, während die C-Jugend ein Derby gegen Ravensburg austrägt.

In der A-Juniorentabelle sind die Häfler aktuell Neunter mit sechs Punkten. Rottenburg auf Rang elf brachte es bisher nur auf zwei Unentschieden und weist ein Torverhältnis von 4:13 auf. Das Team von VfB-Trainer Gianpiero Di Nicola sollte die Möglichkeit nutzen, das eigene Torverhältnis von (10:14) aufzubessern und den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle nicht zu verlieren.

Die VfB B-Jugend hat am Sonntag in der Verbandsstaffel ein sehr schwieriges Auswärtsspiel. Die Häfler reisen zum Tabellenzweiten SSV Reutlingen, Anspiel an der Kreuzeiche ist um 13 Uhr. Die Gastgeber haben frturoz zwölf Punkte, ein Torverhältnis von 20:2 und drei Punkte Abstand zum Tabellenführer VfL Pfullingen. Auf drei Punkte brachten es bisher die Häfler. VfB-Jugendcoach Malik Tepas weiß, dass es schwierig sein wird, aus Reutlingen etwas Zählbares mitzubringen.

Die C-Jugend hat am Samstag, 13. Oktober, in der Landesstaffel den fünften Spieltag. Bisher hat der FV Olympia Laupheim als einzige Mannschaft alle Spiele gewonnen. Der TSV Neu-Ulm hat zwei Punkte weniger. Der FV Ravensburg II und die VfB C-Jugend verbuchen bisher zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf ihrem jeweiligen Konto und stehen auf Platz drei und vier. Am Samstag ist die Ravensburger C-Jugend Gast im Häfler Zeppelin-Stadion. Mit ihrem Trainer Enzo Caltabiano fiebern die VfB-Spieler dem Derby entgegen.