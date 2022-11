„A Christmas Carol“ von Charles Dickens im Bahnhof Fischbach

Das TNT Theatre zeigt am Sonntag, 27. November, um 17 Uhr „A Christmas Carol“ nach dem Roman von Charles Dickens im Bahnhof Fischbach in englischer Sprache. Der alte Ebenezer Scrooge hat viel Geld und ein hartes Herz. Deshalb hasst er nichts mehr als das Weihnachtsfest: verlorene Tage, an denen man nichts verdienen kann. Und so sitzt er am Heiligen Abend alleine in seinem Kontor und zählt sein Geld. Da erscheint ihm plötzlich sein verstorbener Geschäftspartner Marley, heißt es in der Ankündigung. Karten kosten zwölf Euro. Vorverkauf unter: kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder unter Telefon 07541 / 28 84 44.