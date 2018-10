999 Nikoläuse beim VfB – oder die SZ wischt die Halle!

Kommenden Samstag (19.30 Uhr), starten die Volleyballer des VfB Friedrichshafen mit einem Auswärtsspiel in Tübingen gegen Rottenburg in ihre Bundesligasaison – an deren Ende diesmal der Meistertitel stehen soll. Bei der Teampräsentation gestern Abend im neuen Parkhaus Sportpark direkt an der ZF-Arena bot Martin Hennings, Regionalleiter der „Schwäbischen Zeitung“, dem neuen Weltmeistertrainer Vital Heynen eine Wette an: Hennings versprach im Namen der „Schwäbischen Zeitung“, dass zum Heimspiel am 6. Dezember 2018 gegen die powervolleys Düren mindestens 999 Zuschauer mit Nikolausmützen in der ZF-Arena sein werden. Sollte die SZ die Wette verlieren, werden Mitarbeiter der SZ bei einem Heimspiel der VfB-Volleyballer die Wischarbeit in der Halle übernehmen. Sollten Heynen und der VfB verlieren, muss der VfB-Coach einmal den treuen SZ-Zustellern beim Zeitungsaustragen helfen. Heynen, soeben sensationell mit Polen Weltmeister geworden, schlug sofort ein. „Meint ihr, für mich wäre es schlimm, um 4.30 Uhr aufzustehen? Ich stehe immer früh auf“, sagte er.