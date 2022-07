99 Abiturienten an der Hugo-Eckener Schule

Am Wirtschaftsgymnasium der Hugo-Eckener-Schule feierten 99 Abiturienten nach zwei besonderen Schuljahren ihren Abschluss feiern. Das teilt die Schule in einer Pressemitteilung mit. Schulleiterin Sabine Harsch betonte in ihrer Rede die gemeisterten Herausforderungen: „Sie haben gezeigt, dass Sie in der Lage sind, mit überraschenden Situationen zurecht zu kommen. Sie haben bewiesen, dass Sie Durchhaltevermögen besitzen, dass Sie sich selbst organisieren und dass Sie sich motivieren können. Dass Sie die notwendige Flexibilität mitbringen, um mit neuen Gegebenheiten umzugehen. Außerdem haben Sie dafür gesorgt, dass sich in Ihren Klassen ein guter Zusammenhalt entwickelt hat.“

Sie beglückwünschte die Abiturientinnen und Abiturienten herzlich und freut sich über einen Gesamtschnitt von 2,3. 25 Abiturientinnen und Abiturienten wurden mit einem Preis für sehr gute Leistungen ausgezeichnet und zwölf erhielten zudem eine Belobigung. An der Spitze steht Luis Gierer als bester Schüler mit einem Abiturschnitt von 1,1. Er wurde mit dem Hugo-Eckener-Preis ausgezeichnet. Die Note 1,1 im Abiturschnitt wurde insgesamt vier mal erzielt.

Auch wenn vieles in den letzten beiden Schuljahren anders war, so war die Abiturfeier in der Ludwig-Roos Halle in Ettenkirch ein großer Schritt Richtung gewohnter Normalität. Gemeinsam mit Eltern und Angehörigen erhielten die Absolventen von Abteilungsleiterin Stefanie Wintruff ihre Abiturzeugnisse. Im Rahmen des Abiballs verabschiedeten die Klassenlehrer ihre Absolventen.

Die Abiturientinnen und Abiturienten im Überblick:

Klasse 13a: Micha Beck, Marko Bijelonic, Ramona Bottlinger, Erman Buz, Alexander Didouche, Janis Samuel Josias Eisele (Belobigung), Batuhan Erdönmez, Julia Essert, Naomi Isabelle Fischer (Preis), Manuel Frank , Milica Gojkovic, Rebecca Heizmann, Susen Kiesel, Luca Kohler, Nisa Özdemir, Daniel Reichart, Luca Teuscher, Felix Ummenhofer.

Klasse 13b: Patrick Benz, Kevin Elorreaga, Alina Faulhaber (Belobigung), Julia Gierer, Luis Gierer, Ann-Kathrin Habermaas, Franziska Hafner, Elisa Hilgers (Belobigung), Jaron Jakob, Karolin Kremer, Marlon Linder, Leon Mayer, Angelina Miesl, Lukas Müller, Rebecca Neumann, Hannes Marcel Rieber, Simon Schaugg, Niklas Schweizer, Selina Stirner.

Klasse 13c: Mustafa Alizada (Belobigung), Asli Demircan, Jannik Enderle, Timo Gerach, Moritz Hauke, Erik Heim, Claudio Heimpel, Adrian Horn, Justin Jambrec, Emma Knobloch (Preis), Marie Knobloch, Thomas Koch, Ferhat Korkmaz, Emilian Merkel, Drin Mikullovci, Amelie Nell (Preis), Theresa Wolf, Nele Wünsche, Lisa Zirn.

Klasse 13d: Johanna Beckmann, Mirzone Dervishaj, Mia Friedrich, Anna Haas, Umut Emre Kazankaya, Maria Konetzny (Preis), Kareem Kramer, Jeremiah Lelle, Hanna Muff, Leon Otto, Alina Reband, Jessica Regitz (Preis), Lennard Schraff (Belobigung), Luca Milena Schwarz, Laura Schweiger (Belobigung), Szymon Slawinski, Samuel Sprenger, Alina Tepes, Tessa Theoharis, Steven Tran, Florian Weyhofen-Brahm, Eduard Zimmermann .

Klasse 13e: Joschua Benz, Donna Glas, Gianna Hammer, Lars Hinz (Belobigung) , Elena Ana Jakic, Simge Nur Kaplan, Gabriel Käppeler, Maria Keller (Belobigung), Simon Kerler, Linus Kohler, Samantha Mura, Ufuk Nogay, Melisa Osmanovic, Patrick Rigal, Giulia Saba (Belobigung), Werner Souza Strumpf, Mai-Lien Thai, Felix Vollbrecht, Jennifer Wachtel, Jacqueline Waibel, Luisa Waleschkowski (Belobigung).

Die folgenden Abiturientinne und Abiturienten erhielten Sonderauszeichnungen für hervorragende Leistungen in einzelnen Fächern: Maria Konetzny, 13d (Volks- und Betriebswirtschaftslehre); Alexander Didouche, 13a (Sonderpreis für Volks- und Betriebswirtschaftslehre Südwestmetall), Jessica Regnitz, 13d (Sonderpreis für Volkswirtschaftslehre des Vereins Socialpolitik für Wirtschaftswissenschaften), Gabriel Käppeler, 13e (Internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre), Amalie Nell, 13c (Scheffelpreis für besondere Leistungen im Fach Deutsch und gute literarische Kenntnisse); Hanna Muff, 13d und Maria Keller, 13e (Englisch); Jacqueline Waibel, 13e (Spanisch); Alexander Didouche, 13a (Mathematik); Lukas Müller, 13b (Informatik/Wirtschaftsinformatik); Linus Kohler, 13e (Global Studies); Linus Kohler, 13b (Geschichte und Gemeinschaftskunde; Schulpreis der Landeszentrale für politische Bildung); Susen Kiesel, 13a (Sport); Lars Hinz, 13e (Paul-Schempp-Preis im Fach Evangelische Religionslehre); Laura Schweiger, 13d (Evangelische Religion); Lukas Müller, 13d (Bischof Sproll Preis im Fach Katholische Religionslehre); Giulia Luisa Saba, 13e (Ethik); Patrick Rigal, 13e (Betriebliches Umweltmanagement); Adrian Horn, 13c und Gabriel Käppeler, 13e (Sonderpreis Physik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft); Maria Konetzny, 13d (Biologie); Julia Gierer, 13b (Chemie).