951 Schüler lesen morgens Tageszeitung

„Wir lesen“ ist gestartet. Das Zeitungsprojekt, das die Lindauer Zeitung und die Schwäbische Zeitung in Zusammenarbeit mit der BKK Gildemeister Seidensticker und in Kooperation mit der Südwest-Presse organisiert hat, lässt 951 Schüler von 23 Schulen in 43 Klassen täglich Zeitung lesen.

Doch die tägliche Lektüre ist nicht alles. Die Klassen arbeiten in den Grundschulen und den weiterführenden Schulen an bestimmten Themen, recherchieren mit Hilfe der Kollegen der Tettnanger, Lindauer und Friedrichshafener Redaktionen an bestimmten Themen, erarbeiten ihre eigenen Berichte und Beiträge, die im oder nach dem Projektzeitraum veröffentlicht werden können. Das Projekt läuft bis auf wenige Ausnahmen bis zu den Osterferien.

Redakteure werden Klassen besuchen, über ihre Arbeit berichten und die Fragen der Jugendlichen beantworten. Gleichzeitig bietet die BKK Gildemeister Seidensticker ein Portfolio an interessanten Themen, denen die Schüler nachgehen können und über die sie ebenfalls schreiben können.

Die Zeitungen werden von Montag bis Freitag an die Schulen geliefert. Sollten Eltern am Wochenende ein Zeitung in dem Projektzeitraum haben wollen, kann das über die jeweiligen Lehrer in den Klassen geregelt werden.

Die vielfältigen Themen, mit denen sich die Schüler befassen, ist umfangreich und orientiert sich am Lehrplan der Klassen. Dabei kommt es nicht auf bestimmte Fächer an, vielmehr haben Lehrkräfte aller Fachrichtungen die Möglichkeit, mit dem Projekt „Wir lesen“ sowohl inhaltlich wie didaktisch ihren Unterricht zu bereichern.

Die Seiten und Beiträge, die die Schüler im Projektzeitraum erstellen, können veröffentlicht werden, müssen es aber nicht. Es besteht also weder ein Druck zu Lasten der Schüler noch eine Veröffentlichungspflicht, um an dem Projekt teilnehmen zu können.

Einblick im Druckhaus

Die Schwäbische wie auch die Lindauer Zeitung bieten zudem Druckhausführungen in Weingarten an, bei denen die Schüler auch die Entstehung einer Zeitung kennen lernen können.