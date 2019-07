Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler hat sich vor Kurzem zum letzten Mal in ihrer „alten Besetzung“ im Wirthshof in Markdorf zur Fraktionssitzung getroffen. Nur Maria Wirth und Josef Baader waren verhindert, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Thema war zum einen die Vorbereitung der Kreistagssitzung für den 16. Juli und zum anderen um die ausscheidenden Fraktionsmitglieder zu verabschieden.

Der Fraktionsvorsitzende Bürgermeister Henrik Wengert und dessen Stellvertreter Bürgermeister Martin Rupp dankten den sechs Ausscheidenden, die zusammen auf stolze 94 Jahre Kreistagserfahrung zurückblicken können, im Namen der Fraktion für das jahrelange ehrenamtliche Engagement. Namentlich sind dies Roland Weiß aus Meckenbeuren (30 Jahre), Maria Wirth aus Markdorf (20 Jahre), Jürgen Beisswenger aus Immenstaad (20 Jahre), Peter Hauswald aus Friedrichshafen (zehn Jahre), Josef Baader aus Frickingen (zehn Jahre), Edwin Brügel aus Immenstaad (vier Jahre).

„Die Fraktionsarbeit war jederzeit von gegenseitigem Respekt und einem guten Geist zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger unseres Bodenseekreises geprägt“, sagte Fraktionsvorsitzender Wengert im Rahmen seiner kleinen Verabschiedungsrede. Die gute Stimmung innerhalb der Fraktion wurde auch von den ausscheidenden Fraktionskollegen hervorgehoben. Zum Dank übergab Martin Rupp ein Weinpräsent, verbunden mit der Bitte, den Freien Wählern weiterhin treu zu bleiben.