Am 31. März hat Luise Magdalena Spindler aus der Eckenerstraße 47 ihren 90. Geburtstag feiern dürfen. Bis 2011 hat die gebürtige Freiburgerin in Breisach gewohnt, ehe sie dann zu ihrer Tochter Erika nach Friedrichshafen zog. 2014 konnte sie mit ihren Mann Siegfried, der ein Jahr später verstorben ist, noch die Eiserne Hochzeit feiern. „Ich rundum zufrieden“, sagt sie, als ihr Magda Krom in Vertretung von Oberbürgermeister Brand die Glückwünsche der Stadt und des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann überbrachte.

Sie ist zwar nach einer Operation inzwischen an den Rollstuhl gebunden, aber sonst macht Magdalena Spindler noch einen rüstigen und aufgeweckten Eindruck. „Ich kann mich noch an alles erinnern und könnte eigentlich über mein Leben ein Buchschreiben“, erzählt sie verschmitzt und weiter „Meine gelben Füße habe ich unter den Socken versteckt“. Gelbfüßler, wie man die Badenser auch scherzhaft nennt, ist am 31. März 1928 als älteste von sechs Kindern in Freiburg zur Welt gekommen. Zur Schule und anschließend zur Arbeit gegangen ist sie in Breisach. „Es ist mir zum Anfang schon schwer gefallen, von Breisach wegzugehen, aber inzwischen habe ich mich hier eingelebt“, erzählt sie. Schließlich werde sie von ihrer Tochter Erika, die gleich die Wohnung nebenan lebe, „gut betreut“.

Dass sie zu Breisach so einen innigsten Bezug hatte lag auch daran, dass sie dort ihren Mann Siegfried 1946 kennengelernt und 1949 geheiratet hat. Der gebürtige Sachse geriet 1945 in französische Gefangenschaft und kam als Arbeiter nach Breisach. „Ich habe damals genäht und zufällig dabei aus dem Fenster geschaut, als er vorbeilief“, erinnert sie sich noch genau. Ab diesem Zeitpunkt seien sie ein Paar geworden, sagt sie. Ein Jahr nach der Hochzeit wurde Tochter Erika geboren.

Während ihr Mann für in einer Tapetenfabrik arbeitete, war sie bei verschiedenen französischen Familien als Haushälterin angestellt. Im Urlaub sei sie mit ihrem Mann nie gewesen – dazu hätten die 75 Pfennig Stundenlohn ihres Mannes einfach nicht ausgereicht. Trotzdem sei sie immer zufrieden gewesen und das sei auch heute noch so. Zweimal in der Woche geht sie ins Paulinenstift, um sich dort mit Gleichaltrigen zu unterhalten und zusammen zu sein. Nach Ostern will sie mit ihrer Familie ihren Geburtstag nachfeiern, und da werden auch ihr Enkel und Urenkel dabei sein.