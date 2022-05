9-Euro-Ticket beim Katamaran nicht gültig

Das 9-Euro-Ticket kommt – und damit kommen vermutlich deutlich mehr Tagesgäste in Bussen und Zügen zum und am Bodensee. In der Schifffahrt allerdings ist das 9-Euro-Ticket nicht gültig. Das teilt die Katamaran-Reederei mit. Reisende benötigen für die Fahrt mit dem Katamaran auch in den Monaten Juni, Juli und August ein reguläres Ticket. Dennoch bereitet sich der Katamaran mit Verstärkerfahrten auf die voraussichtlich erhöhte Nachfrage ab 1. Juni vor.

Die Reederei bedauert laut Pressemitteilung, dass das 9-Euro-Ticket nicht auf den Schiffen gilt. „Obwohl wir eines der zuverlässigsten und schnellsten Verkehrsmittel am See sind, gehören wir nicht zum vollständig anerkannten ÖPNV. Das bedeutet: Im Unterschied zu den Bus- und Bahnbetrieben, die Fördergelder vom Land erhalten, bekommen wir die hohen Einnahmenverluste nicht ersetzt“, so die Reederei.

Die Reederei, deren Mütter die beiden Städte Friedrichshafen und Konstanz sind, sei gerade nach zwei harten Corona-Jahren dringend auf Einkünfte angewiesen. „Wir können uns das 9-Euro-Ticket schlichtweg nicht leisten“, sagte Geschäftsführer Horst Schauerte. „Kein Schifffahrtsunternehmen am See erkennt das 9-Euro-Ticket an“, so Geschäftsführungskollege Christoph Witte.

Dennoch bereitet sich die Katamaran-Reederei auf die erhöhte Nachfrage vor. Sie will für die Wochenenden und die Haupturlaubszeit zusätzliche Verstärkerfahrten vorsehen.