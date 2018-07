9/11: „Es war wie in einem Science-Fiction-Film“

Es gibt wohl nicht viele Häfler, die dem Terror am 11. September 2001 so nahe kamen wie die Eheleute Margot und Heinz Schaack, die sich vor zehn Jahren in Washington aufhielten. Und es hätte auch nicht viel gefehlt, dann wären die beiden möglicherweise mitten hinein geraten in ein Inferno. Sie hatten nämlich für diesen verhängnisvollen Tag einen Besuch im Pentagon geplant – jenem Symbol der militärischen Stärke Amerikas, in das fünf Terroristen um 9.37 Uhr eine Boeing 757 Flugzeug hinein lenkten und 184 Menschen mit in den Tod rissen.

Margot und Heinz Schaack waren bereits vor 9/11 in den USA unterwegs gewesen, denn Friedrichshafen und Peoria feierten das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft. „Als Vorsitzender der ,Sister-City-Commission‘, die ich als Gemeinderat und Fraktionsvorsitzender unmittelbar nach der Gründung der Partnerschaft 1976 initiiert hatte, war ich bei der Feier dabei“, berichtet Heinz Schaack. Angeführt wurde die Häfler Delegation übrigens vom damaligen Oberbürgermeister Josef Büchelmeier. Nach den Festivitäten in Illinois ging die 50-köpfige Gruppe auf eine Rundreise, von der sich die Eheleute Schaack in Las Vegas absetzten und nach Scottsdale in Arizona flogen. Dort trafen sie sich am Abend des 9. September mit Phil Carlson, einem langjährigen Freund aus Peoria, bevor tags darauf der Flug nach Washington ging, wo die beiden bei Dick Carver, dem Gründungsbürgermeister von 1976, eingeladen waren.

„Dann kam alles anders als für diesen Tag geplant“, erinnert sich Heinz Schaack. Geplant war, die renovierte Kathedrale von Washington zu besuchen und auch in das Pentagon zu fahren, wo Dick Carver vier Jahre als Assistent Secretary gearbeitet hatte. Doch dann flimmern im US-Frühstücksfernsehen die ersten Bilder von der Katastrophe in New York über den Bildschirm. „Um kurz vor 9 Uhr sahen wir den ersten Flieger in einen der World-Trade-Center-Türme krachen. Es war zunächst wie in einem Science-Fiction-Film“, beschreibt der ehemalige Stadtrat seine ersten Eindrücke. „Erst als zweite Flugzeug sichtbar mit Kurs auf den anderen Turm zu sehen war und die Stimme des Reporters schriller wurde, da war die Realität und Dramatik nicht mehr zu übersehen.“

Wie so viele andere weltweit starrten auch im Hause Carver zunächst alle gebannt auf den Fernseher. Während vor den Augen der Weltöffentlichkeit die Twin Towers einstürzten, versuchen Margot und Heinz Schaack, ihre Kinder in Deutschland zu erreichen – ohne Erfolg, denn Telefon und Internet sind zusammengebrochen. Schließlich fasst man den Entschluss, sich doch in Richtung Pentagon aufzumachen, in Washington geht aber um diese Zeit gar nichts mehr. Schlagartig war die Stadt abgeriegelt. „Alles war wie gelähmt, es war sehr bedrückend“, sagt Margot Schaack. Ein Gedanke habe vorgeherrscht: „Nichts wie weg. Einfach nur weg – man wusste ja nicht, was sich hier noch entwickelt.“

Ursprünglich wollen die Eheleute Schaack am 14. September nach Deutschland zurückfliegen. Nachdem der amerikanische Luftraum jedoch einige Tage komplett abgeriegelt gewesen war, kann die Fluggesellschaft überhaupt keine Auskünfte geben, wann überhaupt wieder Jets abheben können. Die gute Verbindung von Dick Carver zu United Airlines hilft ihnen schließlich, einen Flug am 18. September zu ergattern. „In der Wartehalle von Dulles Airport habe ich noch nie so viele verängstigte Menschen gesehen. Alle Fluggäste waren glücklich, als der Flieger in Richtung Heimat abhob“, berichtet Heinz Schaack, der nach der Rückkehr froh war wie noch nie, wieder deutschem Boden unter den Füßen zu haben.

Am meisten Eindruck hat bei Heinz Schaack hinterlassen, wie die Amerikaner nach den Terroranschlägen „als Nation zusammengerückt sind“. Oder wie seine amerikanischen Freunde um eine Position gegenüber Arabern beziehungsweise dem Islam insgesamt gerungen haben. Morgen wird er sie anrufen und noch einmal die Erlebnisse rund um den 11. September 2001 erörtern. Denn dass man sich an Jahrestagen meldet und erkundigt, verrät Heinz Schaack, „wissen Amerikaner sehr zu schätzen“.