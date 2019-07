Geschafft: 107 Absolventen der Gemeinschaftsschule Graf-Soden haben am Dienstagabend ihren Schulabschluss in schicken Kleidern und Anzügen im Graf-Zeppelin-Haus gefeiert. Dieser Abend war sowohl für die Schüler, als auch für das Lehrerkollegium eine Art Premiere: Erstmals wurden nicht nur 89 Realschüler, sondern auch 18 Schüler mit Hauptschulabschluss verabschiedet, schreibt die Schule in einem Bericht.

Insgesamt 38 Schüler konnten sich über eine gute oder sehr gute Abschlussnote freuen. Als Schulbeste wurde Ivana Varagic mit einem Durchschnitt von 1,3 und als bester Absolvent Erik Heim mit einem Durchschnitt von 1,7 ausgezeichnet. Sie erhielten von Rektorin Iris Engelmann eine originale „Zeitblume“ aus dem vorangegangenen Seehasentheater „Momo“, um sich die Schulzeit immer als sinnvolle Zeit zu bewahren.

Leistungen im Fach Französisch

Auch in ihrer Rede griff die Schulleiterin das Thema Zeit auf und rechnete einmal hoch: Ungefähr 6000 Stunden hatten die Schüler in den vergangenen Jahren in der Schule verbracht, weitere 1000 Stunden wurden für Hausaufgaben und die Prüfungsvorbereitung gebraucht. Sinnvoll verbrachte Zeit? Auf jeden Fall, so Engelmann, denn nun sei es ja geschafft: Der Schulabschluss. Sie gab ihren ehemaligen Schülern mit auf den Weg: „Nutzt eure Zeit im Leben weiterhin sinnvoll, lasst sie gerne auch mal still stehen und schaut nach links und rechts. Macht euch bewusst, was wirklich wichtig ist.“

Auch die Lehrer und Elternbeiräte erhielten (Zeit-)Blumen als Dank für die gemeinsam verbrachte Schulzeit. Außerdem wurde Madlen Fischer von der deutsch-französischen Gesellschaft für außergewöhnlich gute Leistungen im Fach Französisch ausgezeichnet und erhielt nach einer kleinen, zweisprachigen Ansprache einen Preis. Im Anschluss daran folgten die Klassenbeiträge der einzelnen Abschlussklassen, die neunte Klasse zeigte einen Film mit Kinderfotos und Bildern aus dem Schulalltag, bedankte sich dann im Anschluss mit kleinen Geschenken bei ihren Lehrern und wurde sogar selbst noch beschenkt: Sie erhielten – wie auch die Schüler mit Realschulabschluss – einen Kapuzenpullover mit ihrem Abschlussmotto und allen Namen darauf. Auch die zehnten Klassen zeigten Filme mit Videos aus dem Schulalltag, von Ausflügen und Klassenfahrten, filmten aber auch den Ablauf eines „typischen Tages“.

Die Band der Gemeinschaftsschule Graf-Soden Beats of Soden machte Stimmung im Festsaal. Zum feierlichen Abschluss erhielten alle Absolventen von ihren Klassenlehrern auf der Bühne ihr Abschlusszeugnis und verabschiedeten sich emotional voneinander und von ihrer Schulzeit.