88-Jähriger hat Ärger mit dem Finanzamt - weil er keinen PC hat

Es gibt viele Leute, die sich den Weg zum Finanzamt gerne sparen würden. Auch Bruno Berndt aus Ailingen gehört dazu. Aber nicht etwa, weil er sich ums Steuerzahlen drücken will, sondern weil er 88 Jahre alt ist und nicht mehr besonders gut zu Fuß. Also rief er beim Finanzamt Friedrichshafen an, mit der Bitte, ihm die notwendigen Formulare zuzuschicken.

Aber die Frau am anderen Ende der Leitung blockte ab. Formulare werden nicht mehr zugeschickt, sagte sie ihm. Sie stünden zum Download im Internet. Und wer sie sich nicht runterlade, müsse sie sich selbst beim Finanzamt abholen. Nun hat Bruno Berndt allerdings keinen Computer. Damit dürfte er für seine Generation eher die Regel als die Ausnahme sein. Dasselbe gilt für seine nachlassende Mobilität. „Ich sagte, dass ich die Formulare nicht abholen kann. Schon gar nicht bei diesem schlechten Wetter“, erzählt Bruno Berndt. „Da sagte sie mir nur, da könne sie auch nichts machen.“

Schon letztes Jahr, erinnert er sich, war es genau das gleiche. „Früher hat man mir die Formulare immer zugeschickt. Aber seit zwei, drei Jahren nicht mehr. Warum, weiß ich auch nicht.“

Schließlich ging seine Patentochter an seiner Stelle aufs Amt. Sie staunte nicht schlecht, als sie eine Nummer ziehen musste und um Geduld gebeten wurde. Eigentlich wollte sie sich ja nur kurz die entsprechenden Formulare geben lassen. Wer ins Rathaus geht und eine Rolle Gelber Säcke braucht, zieht ja auch keine Nummer für ein Beratungsgespräch beim Bürgerservice.

Bei der Gelegenheit klärte sie mit der Dame am Empfang aber gleich noch, warum man die Formulare nicht einfach eingetütet und an ihren Patenonkel geschickt hatte. Weil Bruno Berndt dazu einen Behindertenausweis haben müsse, erfuhr sie; und den habe er nicht. Aber Herr Berndt könne sich die Formulare ja schließlich auch ganz bequem im Internet runterladen. So drehte sich die Geschichte im Kreis.

Renate Kaplan bedauert den Vorfall auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung. Sie ist seit 26. Januar neue Leiterin des Finanzamts. Dass nicht jeder Senior Kinder oder Bekannte hat, an die er sich in digitalen Belangen wenden kann, ist ihr klar. „Und wenn es jemandem nicht zumutbar ist, Vordrucke selbst abzuholen und das begründet werden kann, verschicken wir sie nach wie vor“, sagt sie.

Genau das Bruno Berndt allerdings getan. Schon 2015 hatte er ärztliche Bescheinigungen über seine Beschwerden ans Finanzamt geschickt; genutzt hat ihm das aber nichts.