86 Jugendliche erhalten Sakrament der Firmung

Die gemeinsame Firmvorbereitung der katholischen Kirchengemeinden hat in Friedrichshafen ihren Abschluss gefunden, das teilt die Seelsorgeeinheit Friedrichshafen Nord und Mitte mit. In sechs Gottesdiensten in den Kirchen St. Columban, Zum Guten Hirten, St. Magnus, Fischbach und St. Martin, Oberteuringen erhielten 86 Jugendliche aus den elf Kirchengemeinden der Gesamtkirchengemeinde das Sakrament der Firmung.

Prälat Michael Brock von der Stiftung Liebenau gab den Jugendlichen in drei der sechs Gottesdiensten mit auf dem Weg nach dem Beispiel Jesu weltoffen nach der Würde des Menschen zu suchen. Das Vertrauen auf Gott könne nicht in Lehrsätze gepresst werden, genau darauf komme es im Leben an. Weitere Firmspender in anderen Gemeinden waren Prälat Hagmann, Pfarrer Bauer und Pfarrer Hangst.

Die Jugendlichen hatten sich seit September damit beschäftigt, in dieses Vertrauen hineinzuwachsen, den Glauben und christliches Leben tiefer kennenzulernen. Pandemiebedingt fanden die gemeinsamen Veranstaltungen mehrmals, in kleineren Gruppen oder getaktet statt. In verschiedenen Projekten lernten sie praktische Aspekte christlichen Lebens kennen: sei es auf dem Friedhof bei der Gräberpflege, bei einem Meditationskurs oder Auszeittag, sei es beim Kochkurs (in Kooperation mit der Landesberufsschule Tettnang), Seelenbacken und Glaskreuzebasteln oder auch beim Segeln (in Kooperation mit dem SMCF).

Am Ende der Gottesdienste bedankte sich Pastoralreferent Philip Heger, der die Gesamtorganisation der Firmvorbereitung inne hat, bei allen Kleingruppen- und Projektleitern sowie allen Beteiligten, vor allem den Chören und Bands, die die Gottesdienste durch ihre Musik bereicherten.