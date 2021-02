84-Jährigen wird in der Keplerstraße die Handtasche gestohlen

Nachdem ein Unbekannter am Mittwoch in der Keplerstraße eine schwarze Lederhandtasche aus dem Rollator einer 84-Jährigen gestohlen hat, ermittelt die Polizei wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Die Dame hatte ihre Gehhilfe zwischen 9.45 und 10.15 Uhr neben dem Haupteingang der Tafel geparkt, um sich kurzzeitig auf einer Bank auszuruhen. Diese unbeaufsichtigte Zeit nutzte der Dieb um die Handtasche an sich zu nehmen, heißt es im Bericht der Polizei.