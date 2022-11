82-Jähriger bei Unfall mit einem Lkw verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von rund 11 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls in Ailingen. Das berichtet die Polizei.

Der Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 15.45 Uhr an der Einmündung der Habratsweilerstraße in die Hirschlatter Straße ereignet. Ein 82-jähriger Renault-Lenker bog nach Mitteilung der Polizei nach rechts auf die Kreisstraße in Richtung Ailingen ein und geriet dabei aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Dabei kollidierte er mit dem Lastwagen eines 57-Jährigen, der in diesem Moment in Fahrtrichtung Hirschlatt unterwegs war. Bei dem wuchtigen Zusammenstoß wurde der 82-jährige Unfallverursacher leicht verletzt und im Anschluss zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, so die Polizei.

Der Clio des verletzten Mannes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt 7000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Lastwagenfahrer wurde nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand rund 4000 Euro Sachschaden, teilt die Polizei mit.