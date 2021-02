Auch die Narrenzunft Seegockel aus Friedrichshafen am Bodensee musste in diesem Jahr wegen der Pandemie auf ihre Fasnetsveranstaltungen verzichten, aber damit zumindest der Nachwuchs ein bisschen Vergnügen hat, gab es einen großen Kindermalwettbewerb unter dem Motto „Komm wir malen uns die Fasnet bunt“. Aufgabe war, ein Bild zu einer der Maskengruppen zu malen oder das Motiv auf andere Art künstlerisch gestalten und nach Vollendung ins Fenster zu stellen, damit die Fasnetszeit trotz Corona im Ort sichtbar wird. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Insgesamt 81 gemalte und gebastelte Fasnets-Kunstwerke haben die kleinen Maler an die Seegockel geschickt. Gewonnen hat der Seewaldkobold von Frieda (7 Jahre) und Hanna (9 Jahre). Sie bekommen die vier VIP-Karten für den nächsten Kinderball inklusive Backstage-Führung.