8000 Euro Schaden bei missglücktem Wendemanöver

Bei einem unachtsamen Wendemanöver in der Bahnhofstraße hat eine 59-jährige Nissan-Lenkerin am Montag gegen 13.30 Uhr Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8000 Euro angerichtet. Das berichtet die Polizei.

Die Frau stoppte laut Polizei ihren Wagen, setzte zurück und übersah dabei den hinter ihr stehenden Toyota.

Dabei entstand an ihrem Auto rund 2000 Euro Sachschaden, am Toyota wird dieser auf etwa 6000 Euro geschätzt, heißt es im Bericht der Polizei abschließend.