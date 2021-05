80-Jährige wird schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 80-jährige Autofahrerin lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hat, ist es am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Hauptstraße von Uhldingen-Mühlhofen gekommen. Die Frau war mit ihrem Mercedes in Mühlhofen ortseinwärts unterwegs und übersah einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Aufgrund des Zusammenstoßes brach das Heck ihres Wagens aus, woraufhin sich der Mercedes überschlug und quer zur Fahrbahn auf dem Dach liegen blieb. Zeugen des Unfalls eilten zu Hilfe und befreiten die schwer verletzte 80-Jährige aus dem Auto.

Die Frau wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro, am BMW beläuft sich der Sachschaden auf etwa 3000 Euro.

Neben Rettungskräften und der Polizei war auch die Feuerwehr am Einsatzort. Die Verkehrsdienst Ravensburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.