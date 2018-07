Beim Abischerz haben die Abiturienten, inspiriert von Pink Floyds „The Wall“, im Karl-Maybach-Gymnasium eine Mauer aus Pappkartons errichtet und diese dann wieder eingerissen. Kein Stein in einer Mauer sein, individuell die Zukunft gestalten – das ist das Thema des diesjährigen Jahrgangs, der am Sonntagabend den Abiball im Graf-Zeppelin-Haus feierte.

Anika Tomaszewski und Benito Bruno führten laut Eigenbericht humorvoll und sicher durch den Abend: Filmmitschnitte aus dem Sportkurs „Tanzen“ zeigten die kulturelle Vielfalt des Jahrgangs und manches bisher verborgene Tanztalent, Lehrergeheimnisse wurden aufgedeckt, der Aufbau und Fall der KMG-Mauer präsentiert und Bilder aus acht Jahren KMG weckten viele Erinnerungen, heißt es im Eigenbericht der Schule. Demnach nahmen die 79 Abiturienten die Abiturzeugnisse aus den Händen ihrer Tutoren die Abiturzeugnisse entgegen. Fünf Schüler erhielten die „Silbermedaille“, wie sie Schulleiter Christoph Felder nannte, das Zeugnis über den schulischen Teil der Fachhochschulreife. Insgesamt schloss der Jahrgang mit dem Notendurchschnitt 2,39 ab, dreimal konnte die Note 1,0 vergeben werden: Paul Krüper als Jahrgangsbester, Kirsten Lenk und Ranran Ji erhielten dann auch den größten Teil der Sonderpreise. Außerdem konnten zehn Preise und elf Belobigungen vergeben werden.

Diese Preisverleihung karikierten die Abiturienten dann mit viel Humor, indem sie ebenfalls Preise an ihre Mitschüler verliehen: unter anderen für die schönste Frisur, den schönsten Hintern, das netteste Lächeln, den vermutlich in Zukunft Erfolgreichsten und den Schüler mit dem höchsten Diktatorenpotential.

In seiner Rede betonte Felder, dass die Welt zunehmend schwieriger werde. Als er 1979 Abitur gemacht habe, sei die Welt einfach zu verstehen gewesen, die Zukunft klar. Die Abiturienten heute müssten in kürzerer Schulzeit unter höherem Druck mit mehr Unsicherheit umgehen lernen.

Der diesjährige Jahrgang sei ihm besonders nahe, da er viele Schüler in mehreren Fächern unterrichtet habe und dabei erst richtig wahrgenommen habe, was es bedeute, dass Schüler eine 40-Stunden-Woche hätten, ohne Hausaufgaben und Vorbereitung auf Klassenarbeiten. Allein dies zu meistern sei eine Leistung, die in der G8/G9 -Debatte berücksichtigt werden müsse.

Auch Scheffelpreisträgerin Kirsten Lenk zeigte sich in ihrer Rede nachdenklich: „Leichte Sprache“ sei das Essaythema im Deutsch-Abitur gewesen, und der Gedanke der Vereinfachung und Abkürzung in einer zunehmend komplizierten Welt sei eine Gefahr. Wer nur noch Einfaches verstehen könne, der verzichte im Endeffekt auf Mündigkeit nach der Definition Kants und lasse sich steuern, gesellschaftlich und politisch. Dagegen anzukämpfen, die Komplexität der Welt als Schönheit und Herausforderung zu begreifen, das sei die Aufgabe für diejenigen, die die Welt gestalten wollen.

Viele Abiturienten wollen die Welt aber jetzt erst einmal kennen lernen und werden reisen, einige warten noch auf Zusagen für Studienplätze oder haben sich noch nicht entschieden, was sie studieren wollen, andere haben bereits konkrete Pläne.

Die Abiturienten

Abiturienten: Paul Albrecht, Laila Alispahic, Asiye Ay, Yannick Beck, Maximilian Betten, Carlotta Veronika Beutel, Raffael Böhrer, André Bolanz, Nick Brindle, Rosalie Brugger, Benito Bruno, Isabel Buchstab, Oliver Dankwart, Julia Dressler, Simon Eger, Daniel Fengler, Jolanda Friedrich, Philipp Friedrich, Alex Garanin, Felix Götz, Nina Gotzmann, Jennifer Grünwald, Donato Mario Gino Gulino, Pascal Hagenlocher, Melanie Katharina Hauser, Rèka Heimerdinger, Felicia Heinzelmann-Emden, Marc Hildebrand, Jonas Hobe, Ranran Ji, Allegra Pia Nursel Kayal, Viktoria Kirchner, Jacob Köhler, Niklas Kornel, Steffen Krost, Paul Felix Krüper, Milena Valerie Lang, Philipp Leibinger, Kirsten Lenk, Lisa Magdalena Littmann, Annika Mally, Rosa Manukjan, Jonas Matzenbach, Louisa Helena Mauz, Robin Timo Megerle, Michael Morgen, Emma Luise Nagel, Karina Netzer, Lukas Netzker, Ho-Wing Ng, Rudolf Ozimek, Franca Sofie Ratz, Isabel Reinhardt, Prakita Rayyan Renatin, Leon David Rolls, Fabian Schaude, Johanna Scherzinger, Hannah-Louisa Schlösser, Muriel Schmid, Marie Christin Scholtes, Clara Sophie Schubert, Sebastian Schwarz, Samir Shair, Julia Speth, Annika Spindler, Steffen Sprinz, Stella Stauber, Anika Tomaszewski, Jasmin Trautmann, Selina Uecker, Janina Utz, Pascal Wackler, David Weinberger, Kevin Weinert, Bastian Werner, Noah Wölki, Yasin Yagdi, Sila Dilara Yildiz und Sophie Catherine Zwick.

Belobigungen: Pascal Wackler, Viktoria Kirchner, Felix Götz, Prakita Rayyan Renatin, Yasin Yagdi, Jolanda Friedrich, Pascal Hagenlocher, Michael Morgen, Julia Speth, Clara Schubert und Philipp Leibinger.

Preise: Paul Krüper, Kirsten Lenk, Ranran Ji, Emma Nagel, Sophie Zwick, Lisa Littmann, Stella Stauber, Muriel Schmid, Milena Lang und Steffen Krost.

Besonderes Engagement in der Lernmittelverwaltung: Asiye Ay, Ranran Ji, Lisa Littmann, Lena Theresa Müller, Franca Ratz

Engagement im Schulsantitätsdienst: Laila Alispahic, Nina Gotzmann, Ranran Ji, Lisa Littmann, Jonas Matzenbach, Ho-Wing Ng, Karina Netzer, Fabian Schaude, Clara Schubert, Marie Scholtes und Anika Tomaszewski.

Langjährige Mitwirkung in der Bigband: Isabel Buchstab, Jonas Hobe, Jacob Köhler, Niklas Kornel, Steffen Krost, Michael Morgen, Ho-Wing Ng, Johanna Scherzinger, Clara Schubert und Sila Yildiz.

Langjährige Mitwirkung im Chor: Reka Heimerdinger, Felicia Heinzelmann-Emden, Paul Krüper, Muriel Schmid, Annika Spindler, Jasmin Trautmann und Janina Utz.

Besonderes Engagement in der Robotics AG: Paul Albrecht und Robin Megerle.

Besonderes Engagement in der Präventions-AG: Emma Nagel, Kirsten Lenk und Muriel Schmid

Besonderes Engagement in der Kletter-AG: Muriel Schmid.