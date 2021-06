An der Einmündung Friedenstraße/Teuringer Straße hat ein 79-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegern 15 Uhr beim Abbiegen das Auto eines 46-Jährigen übersehen, teilt die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß. Am Auto des 79-Jährigen entstand Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro, am anderen Auto ein Schaden von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.