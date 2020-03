Ein 79-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag in der Messestraße einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht befuhr er die Messestraße in nördlicher Richtung und übersah laut Zeugenaussagen das Rotlicht einer Ampel. Er kollidierte mit dem Auto einer 20-Jährigen, die von der Messestraße nach links zur B 31 in Fahrtrichtung Lindau abbog. Der Unfallverursacher wurde schwer, die junge Frau leicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung mussten beide Beteiligten in eine Klinik eingeliefert werden. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.